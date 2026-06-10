Трубін і Судаков отримали нового головного тренера у "Бенфіці"

Марку Сілва / © Associated Press

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Португальська "Бенфіка", у складі якої виступають два футболісти збірної України — воротар Анатолій Трубін і півзахисник Георгій Судаков, оголосила про призначення нового головного тренера.

Лісабонський клуб очолив 48-річний португальський фахівець Марку Сілва, який до цього працював керманичем англійського "Фулгема". Його контракт з "орлами" розрахований на два сезони з опцією пролонгації ще на один рік.

На цій посаді Сілва змінив Жозе Моурінью, який найближчим часом буде представлений новим головним тренером мадридського "Реала".

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Раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що "Реал" погодив умови контракту з Моурінью — 63-річний португалець підпише з "Королівським клубом" угоду, яка буде розрахована до літа 2029-го.

"Бенфіка" у сезоні-2025/26 посіла третє місце у чемпіонаті Португалії. Наступної кампанії "орли" гратимуть в основному етапі Ліги Європи.

"Фулгем" завершив минулий сезон АПЛ на 11-му місці в турнірній таблиці.

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