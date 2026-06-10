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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Трубін і Судаков отримали нового головного тренера у "Бенфіці"

"Орлів" очолив португальський фахівець Марку Сілва.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марку Сілва

Марку Сілва / © Associated Press

Португальська "Бенфіка", у складі якої виступають два футболісти збірної України — воротар Анатолій Трубін і півзахисник Георгій Судаков, оголосила про призначення нового головного тренера.

Лісабонський клуб очолив 48-річний португальський фахівець Марку Сілва, який до цього працював керманичем англійського "Фулгема". Його контракт з "орлами" розрахований на два сезони з опцією пролонгації ще на один рік.

На цій посаді Сілва змінив Жозе Моурінью, який найближчим часом буде представлений новим головним тренером мадридського "Реала".

Раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що "Реал" погодив умови контракту з Моурінью — 63-річний португалець підпише з "Королівським клубом" угоду, яка буде розрахована до літа 2029-го.

"Бенфіка" у сезоні-2025/26 посіла третє місце у чемпіонаті Португалії. Наступної кампанії "орли" гратимуть в основному етапі Ліги Європи.

"Фулгем" завершив минулий сезон АПЛ на 11-му місці в турнірній таблиці.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
104
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