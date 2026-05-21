Экс-финансист бригады ВСУ обворовывал военных: почти 10 млн проиграл в казино
Мошенник направлял выплаты военным на собственные счета, а также продолжал начислять деньги на уволенных со службы бойцов.
Бывший руководитель финансово-экономической службы одной из бригад, выполняющей боевые задачи на Запорожском направлении, систематически обворовывал военных, присвоив более 9,7 млн гривен. Деньги он проиграл в азартные игры.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Следствие установило, что в течение 2023-2025 годов военный чиновник менял банковские реквизиты военнослужащих и направлял их выплаты на собственные счета. Всего он открыл с этой целью 14 банковских счетов.
Также он продолжал начислять деньги на уволенных со службы военных и также забирал их себе, а недостачу скрывал в отчетности.
В апреле 2025 года мошенник-финансист самовольно покинул воинскую часть. Чтобы избежать разоблачения, отправил свой телефон за границу, приобрел другое авто и менял арендованные квартиры.
В начале 2026 года работники ГБР его задержали.
Самаровский горрайонный суд Днепропетровской области признал его виновным за:
ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество в особо крупных размерах;
ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины — легализация имущества, полученного преступным путем;
ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса Украины — дезертирство.
По совокупности преступлений суд назначил наказание — 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
