Убийство братьев Мосейчуков: военные искали не только их, а еще семерых из списка

Убийство братьев Мосейчуков

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В резонансном деле о похищении и убийстве братьев Мосейчуков в Киевской области продолжают появляться новые жуткие детали. Односельчане убитых братьев рассказывают подробности, которые видели и слышали в день похищения мужчин. По словам жителей села Калиновка, военные, которые похитили и убили братьев, пришли в село со списком и искали не только Мосейчуков, но и еще семерых человек.

Подробностями поделились Цензор.нет.

Жители села Калиновка рассказали, кого искали военные, убившие братьев Мосейчуков

В Киевской области бдительность местных жителей помогла правоохранителям выйти на след похитителей и убийц братьев Романа и Максима Мосейчуков. Выяснилось, что нападавшие разыскивали своих жертв по присланному списку имен, не зная, как выглядят те.

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По словам Василия, друга погибших братьев Мосейчуков, вооруженные военные в черной одежде появились в селе накануне трагедии и пытались узнать адреса местных жителей.

Как рассказал мужчина, неизвестные также обращались к продавщице местного магазина, показывая список из семи человек в телефоне, а также пытались получить фотографии людей в районном отделе полиции.

Василий подробно описал встречу с подозрительными визитерами:

«Я был первым, к кому обратились военные, разыскивая людей из какого-то странного списка. Они остановились возле меня, потому что я стоял на улице возле своего дома. Одеты были во все черное, вооружены. Назвали имя и фамилию односельчанина и спросили его адрес, просили показать фотографию. Всё это было очень странно. Конечно, я ничего им не сказал», — говорит мужчина.

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После этого военные пошли в местный магазин, чтобы узнать больше. Продавщице они показали список из семи человек. Это было сообщение в телефоне. У продавщицы просили их адреса. Однако женщина сразу поняла, что в списке есть несовершеннолетние — 17-летний парень, поэтому она насторожилась и решила ничего не говорить незнакомцам.

«Уже позже мы узнали, что эти военные ездили в райотдел полиции, пытаясь найти фотографии лиц людей из списка. Но там им тоже не помогли. Кстати, в том списке были мое имя и фамилия. Это мне уже сказала продавщица. Эти люди не знали, как выглядят те, кого они разыскивают. Им просто прислали список имен», — добавил Василий.

Ключевым доказательством для следствия стал снимок автомобиля «Kia» черного цвета на иностранной регистрации, который Василий тайком сделал во время разговора с незнакомцами. Эта машина, вероятно, пригнана из-за границы как помощь для Вооруженных сил Украины, позже помогла полиции идентифицировать исполнителей преступления.

Сам мужчина считает, что чудом избежал смерти, ведь должен был находиться во дворе Мосейчуков в вечер похищения.

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«27 июня вечером я должен был быть вместе с Максимом и Романом у них во дворе, но днем планы изменились, и я поехал на озеро с ночевкой. Будь я вместе с Мосейчуками, меня бы забрали с ними!».

Соседка Галина добавила, что накануне в деревне летал дрон. Дроном буквально заглядывали в каждый двор. Во двор Романа и Максима дрон влетел со стороны, где не работали камеры. Односельчане убитых говорят, что подсказать о том, где не работают камеры, могла тетка жены комбрига, живущая напротив.

«Мы думаем, что об этом нападающим подсказала тетя жены комбрига, которая живет напротив двора парней, моя соседка, или ее дочь Марина».

Убийство братьев Мосейчуков: что нужно знать

Напомним, в Калиновке Киевской области, вероятно, из-за бытового конфликта произошло резонансное убийство братьев Романа и Максима Мосейчуков. Спор возник из-за замечаний местной жительницы относительно громкой музыки и езды на мотоциклах.

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Женщина пожаловалась своему мужу — командиру 155-й бригады Станиславу Лучанову. В ответ группа подчиненных ему военнослужащих проникла во двор Мосейчуков, похитила их и вывезла более 400 км в Полтавскую область, где после длительного незаконного содержания мужчин застрелили и закопали в лесополосе.

Правоохранители раскрыли преступление после заявления об исчезновении братьев от 3 июля, обнаружив в их доме следы выстрелов и поврежденную систему видеонаблюдения. Следователи с помощью камер воспроизвели маршрут нападавших, а 9 июля один из задержанных указал на место захоронения тел.

В результате спецоперации задержали девятерых военнослужащих ВСУ: восемь фигурантов сообщили о подозрении в похищении людей, а еще одному инкриминируют умышленное убийство двух человек. Всем задержанным избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

13 июля в Подольском районе Киева при силовой поддержке КОРД был задержан и сам экс-комбриг Станислав Лучанов, который после ареста подчиненных находился в СОЧ. Ему официально сообщили о подозрении в организации похищения людей и умышленном убийстве, совершенном организованной группой, за что предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Досудебное расследование продолжается.

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