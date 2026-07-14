ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1984
Время на прочтение
2 мин

Стреляли в ногу и завязали глаза: братьев Мосейчуков убили прямо на полигоне 155-й бригады

По словам прокурора одному из пострадавших стреляли в ногу, а братьям завязали глаза перед похищением.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Станислав Лучанов

Станислав Лучанов / © 1551.gov.ua

Во время судебного разбирательства по делу о похищении и убийстве братьев Максима и Романа Мосейчук стало известно, что военные 155 ОМБр расстреляли братьев Мосейчуков на полигоне бригады. Один из военных, по версии следствия, во время похищения одному из потерпевших несколько раз выстрелил в ногу, а братьям завязали глаза.

Об этом сообщил корреспондент ТСН.ua из зала суда.

По словам прокурора, во время похищения гражданских в Киевской области один из военных произвел несколько выстрелов в ногу одному из братьев, лишив его возможности сопротивляться. После этого потерпевшим завязали глаза.

Прокурор также заявил, что к убийству братьев Мосейчуков бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Станислав Лучанов якобы решил привлечь подчиненных военнослужащих — Дмитрука, Зайца, Перцулу, Артамонова, Шурко, Микитенко, Козака.

«Лучанов дал им указание распределить между ними роли и дальше руководить подготовкой и совершением этого уголовного правонарушения», — сказал прокурор.

Убийство братьев Мосейчуков – что известно

Напомним, бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Станислав Лучанов и группа его подчиненных подозреваются в похищении и убийстве братьев Максима и Романа Мосейчуков в Белоцерковском районе Киевской области.

По данным следствия и СМИ, преступление могло произойти на почве бытового конфликта. По версии правоохранителей, военные похитили братьев, вывезли их на территорию другой области и убили.

После начала задержаний подозреваемых Лучанов самовольно покинул место службы. Командование ОК «Север» сообщило о его отстранении и заявило о сотрудничестве со следствием. Ему и другим фигурантам дела сообщили о подозрении, в том числе по статьям об умышленном убийстве двух человек и незаконном лишении свободы.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1984
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie