Стреляли в ногу и завязали глаза: братьев Мосейчуков убили прямо на полигоне 155-й бригады

Станислав Лучанов / © 1551.gov.ua

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Во время судебного разбирательства по делу о похищении и убийстве братьев Максима и Романа Мосейчук стало известно, что военные 155 ОМБр расстреляли братьев Мосейчуков на полигоне бригады. Один из военных, по версии следствия, во время похищения одному из потерпевших несколько раз выстрелил в ногу, а братьям завязали глаза.

Об этом сообщил корреспондент ТСН.ua из зала суда.

По словам прокурора, во время похищения гражданских в Киевской области один из военных произвел несколько выстрелов в ногу одному из братьев, лишив его возможности сопротивляться. После этого потерпевшим завязали глаза.

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Прокурор также заявил, что к убийству братьев Мосейчуков бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Станислав Лучанов якобы решил привлечь подчиненных военнослужащих — Дмитрука, Зайца, Перцулу, Артамонова, Шурко, Микитенко, Козака.

«Лучанов дал им указание распределить между ними роли и дальше руководить подготовкой и совершением этого уголовного правонарушения», — сказал прокурор.

Убийство братьев Мосейчуков – что известно

Напомним, бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Станислав Лучанов и группа его подчиненных подозреваются в похищении и убийстве братьев Максима и Романа Мосейчуков в Белоцерковском районе Киевской области.

По данным следствия и СМИ, преступление могло произойти на почве бытового конфликта. По версии правоохранителей, военные похитили братьев, вывезли их на территорию другой области и убили.

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После начала задержаний подозреваемых Лучанов самовольно покинул место службы. Командование ОК «Север» сообщило о его отстранении и заявило о сотрудничестве со следствием. Ему и другим фигурантам дела сообщили о подозрении, в том числе по статьям об умышленном убийстве двух человек и незаконном лишении свободы.

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