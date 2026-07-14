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Стреляли в ногу и завязали глаза: братьев Мосейчуков убили прямо на полигоне 155-й бригады
По словам прокурора одному из пострадавших стреляли в ногу, а братьям завязали глаза перед похищением.
Во время судебного разбирательства по делу о похищении и убийстве братьев Максима и Романа Мосейчук стало известно, что военные 155 ОМБр расстреляли братьев Мосейчуков на полигоне бригады. Один из военных, по версии следствия, во время похищения одному из потерпевших несколько раз выстрелил в ногу, а братьям завязали глаза.
Об этом сообщил корреспондент ТСН.ua из зала суда.
По словам прокурора, во время похищения гражданских в Киевской области один из военных произвел несколько выстрелов в ногу одному из братьев, лишив его возможности сопротивляться. После этого потерпевшим завязали глаза.
Прокурор также заявил, что к убийству братьев Мосейчуков бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Станислав Лучанов якобы решил привлечь подчиненных военнослужащих — Дмитрука, Зайца, Перцулу, Артамонова, Шурко, Микитенко, Козака.
«Лучанов дал им указание распределить между ними роли и дальше руководить подготовкой и совершением этого уголовного правонарушения», — сказал прокурор.
Убийство братьев Мосейчуков – что известно
Напомним, бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Станислав Лучанов и группа его подчиненных подозреваются в похищении и убийстве братьев Максима и Романа Мосейчуков в Белоцерковском районе Киевской области.
По данным следствия и СМИ, преступление могло произойти на почве бытового конфликта. По версии правоохранителей, военные похитили братьев, вывезли их на территорию другой области и убили.
После начала задержаний подозреваемых Лучанов самовольно покинул место службы. Командование ОК «Север» сообщило о его отстранении и заявило о сотрудничестве со следствием. Ему и другим фигурантам дела сообщили о подозрении, в том числе по статьям об умышленном убийстве двух человек и незаконном лишении свободы.