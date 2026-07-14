Первый комментарий Лучанова и новые детали убийства: экс-командиру 155-й бригады выбирают меру пресечения — онлайн

Станислав Лучанов / © ТСН

Реклама

В суде началось заседание, на котором выбирают меру пресечения бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Станиславу Лучаневу.

Об этом сообщает корреспондент ТСН из зала суда.

Перед началом заседания экс-командир заявил журналистам, что не признает свою вину. То, что правду установит следствие. Он также отметил, что погибших лично не знал.

Реклама

По информации корреспондента ТСН, судебное заседание началось без заявлений об отводе судьи.

Дата публикации 13:45, 14.07.26 Количество просмотров 24 Экс-командиру 155-й бригады выбирают меру пресечения: подробности

В случае доказывания его вины ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Прокурор настаивает на применении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней без права внесения залога.

В то же время, по данным следствия, выполнение этого преступления уже бывший комбриг поручил своему подчиненному — комбату 155 ОБМР Долголенко.

Реклама

Как отметил прокурор в зале суда, к убийству братьев Мосейчуков Лучанов решил привлечь подчинявшихся военнослужащих Дмитрука, Зайца, Перцулы, Артамонова, Шурка, Микитенко, Казака и Коломийца.

По указанию комбрига военные в ночь на 27 июля прибыли к месту жительства братьев Мосейчуков в селе Калиновка Киевской области и незаконно проникли на территорию их домовладения.

Также, чтобы запугать братьев, подозреваемый Заяц продемонстрировал огнестрельное оружие. Он дважды выстрелил в Романа Мосийчука и попал ему в ногу. Далее подозреваемые связали им руки и ноги, перевязали глаза и силой поместили их в автомобили и отвезли братьев в воинскую часть А5001 вблизи Полтавы.

По словам прокурора, 1 июля Лучанов решил организовать убийство братьев, чтобы скрыть похищение. Как утверждает прокурор, исполнявший приказ подозреваемый Долгаленко вывез Максима Мосейчука на полигон вблизи Полтавы, где застрелил его в голову.

Реклама

После этого он также вывез на полигон другого брата — Романа и выстрелил в него не менее 8 раз. Впоследствии Долгаленко положил тела братьев в заранее вырытую яму и закопал их.

Однако Лучанов в зале суда отметил, что с подозрением не согласен, однако хочет сотрудничать со следствием. Также подозреваемый согласен с избранием меры пресечения на время следствия.

Также Лучанов утверждает, что не отдавал приказы поймать и убить братьев Мосейчуков. По словам экскомбрига 155 ОМБР, во время совершения преступления он находился в отпуске.

Относительно обвинения в якобы попытке пойти в СЗЧ экскомбриг сказал, что поехал к адвокатам.

Реклама

Были определенные подозрения, что я могу не доехать. Поэтому совершил определенные действия. Я добрался до адвокатов уже с вещами, готовясь к задержанию. После заключения договора с адвокатами был задержан», — сказал он.

Комментируя ситуацию по поводу того, что Лучанов «мог не доехать», он отметил, что ему угрожали, но конкретных имен не прозвучало.

Также адвокат Лучанова отметил, что преступной группой руководил Шурко — главный сержант бригады. Он утверждает, что никакого упоминания об экскомандире Лучанове в материалах производства нет.

Судья отправился в совещательную комнату.

Реклама

Судья избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО! ЭКСКОМБРИГ 155-й БРИГАДЫ. Лучанов НА СУДЕ — ПЕРВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ!

Убийство братьев Мосейчуков — что известно

Напомним, экс-командира 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской подполковника Станислава Лучанова и группу его подчиненных подозревают в похищении и убийстве двух гражданских братьев — Максима и Романа Мосейчуков — в Белоцерковском районе Киевской области.

По данным СМИ и следствия, преступление могло произойти на почве бытового конфликта с супругой комбрига, которую якобы оскорбили местные из-за шума от мотоциклов. Военные угнали братьев, вывезли на территорию другой области и расправились с ними.

Реклама

Лучанов ранее занимал должность начальника штаба в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала», где зафиксировали по меньшей мере 26 небоевых смертей новобранцев. В феврале 2026 года он был назначен командиром 155-й бригады. За время службы он получил ряд государственных наград, в том числе ордена Богдана Хмельницкого разных степеней и «Крест боевых заслуг».

После того как подозреваемых начали задерживать, Лучанов самовольно покинул место службы и скрылся. Командование ОК «Север» отстранило его и заявило о полном сотрудничестве со следствием. Военная служба правопорядка выдвинула подозрения по статьям об умышленном убийстве двух лиц и незаконном лишении свободы. Родственники Лучанова также покинули село Калиновка Киевской области.

Новости партнеров