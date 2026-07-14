В платье любимого оттенка: Урсула фон дер Ляйен прошла по красной дорожке вместе с мужем

Урсула фон дер Ляйен и её супруг Гайко фон дер Ляйен / © Getty Images

Реклама

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила на этой неделе Францию, где вместе со своим мужем Гайко фон дер Ляйеном появилась на торжественном ужине. Мероприятие проходило в рамках встречи «Коалиции желающих» в Елисейском дворце по инициативе президента Франции.

Политик появилась на красной дорожке в наряде, соответствующем вечернему дресс-коду. Г-жа фон дер Ляйен выбрала голубое платье из шифоновой плиссированной ткани, выполненное в романтическом стиле: его украшали рукава-флатер, золотой пояс-цепочка и вырез.

Урсула фон дер Ляйен и её супруг Гайко фон дер Ляйен / © Getty Images

Фон дер Ляйен также дополнила свой образ золотым браслетом на руке, а также набором украшений с аквамаринами.

Реклама

Урсула фон дер Ляйен и её супруг Гайко фон дер Ляйен / © Getty Images

Голубой и синий цвета — любимые в гардеробе политика, ведь она часто выбирает жакеты именно в этих оттенках. Некоторые из нарядов г-жи фон дер Ляйен вы можете увидеть на фото ниже.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / © Getty Images

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Новости партнеров