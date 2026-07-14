- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 255
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье любимого оттенка: Урсула фон дер Ляйен прошла по красной дорожке вместе с мужем
Глава Еврокомиссии выбрала для мероприятия сдержанный, но романтичный наряд.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила на этой неделе Францию, где вместе со своим мужем Гайко фон дер Ляйеном появилась на торжественном ужине. Мероприятие проходило в рамках встречи «Коалиции желающих» в Елисейском дворце по инициативе президента Франции.
Политик появилась на красной дорожке в наряде, соответствующем вечернему дресс-коду. Г-жа фон дер Ляйен выбрала голубое платье из шифоновой плиссированной ткани, выполненное в романтическом стиле: его украшали рукава-флатер, золотой пояс-цепочка и вырез.
Фон дер Ляйен также дополнила свой образ золотым браслетом на руке, а также набором украшений с аквамаринами.
Голубой и синий цвета — любимые в гардеробе политика, ведь она часто выбирает жакеты именно в этих оттенках. Некоторые из нарядов г-жи фон дер Ляйен вы можете увидеть на фото ниже.