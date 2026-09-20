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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на воскресенье, 20 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют

Курс валют / © УНИАН

Нацбанк установил официальный курс валют в воскресенье, 20 сентября. Доллар прибавил 3 коп. Евро прибавил в цене 21 коп. Злотый снизился на 8 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,66 грн

Курс евро

  • 1 евро — 51,23 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,75 грн

Как сообщалось, НБУ установил официальный курс валют на 21 сентября. В первый день недели доллар прибавит 1 коп.

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