- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 532
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на воскресенье, 20 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый
В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
Нацбанк установил официальный курс валют в воскресенье, 20 сентября. Доллар прибавил 3 коп. Евро прибавил в цене 21 коп. Злотый снизился на 8 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США — 44,66 грн
Курс евро
1 евро — 51,23 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,75 грн
Как сообщалось, НБУ установил официальный курс валют на 21 сентября. В первый день недели доллар прибавит 1 коп.
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: