Курс валют на воскресенье, 20 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © УНИАН

Реклама

Нацбанк установил официальный курс валют в воскресенье, 20 сентября. Доллар прибавил 3 коп. Евро прибавил в цене 21 коп. Злотый снизился на 8 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Реклама

Курс доллара

1 доллар США — 44,66 грн

Курс евро

1 евро — 51,23 грн

Курс злотого

1 польский злотый — 11,75 грн

Как сообщалось, НБУ установил официальный курс валют на 21 сентября. В первый день недели доллар прибавит 1 коп.

Реклама

Новости партнеров