День туризма 2026 года: когда празднуем, красивые поздравления и открытки

Поздравление с Днем туризма 2026 года / © pexels.com

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Путешествия позволяют увидеть мир совсем другими глазами, познакомиться с культурой разных народов и получить впечатления, остающиеся с нами на всю жизнь. Неудивительно, что у путешественников и работников туристической отрасли есть свой международный праздник.

Рассказываем, когда День туризма 2026, как появился этот праздник и как красиво поздравить знакомых туристов и работников туристической сферы.

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Когда День туризма 2026 в Украине

Всемирный день туризма отмечают 27 сентября, и дата праздника из года в год остается неизменной. 2026 оно приходится на воскресенье.

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В этот день принято приветствовать не только профессионалов туристической отрасли — туроператоров, экскурсоводов, турагентов, гидов и других специалистов. Своим праздником его могут считать все, кто любит путешествовать, открывать незнакомые города, ходить в горы или просто время от времени отправляться навстречу новым впечатлениям.

В Украине День туризма также отмечается 27 сентября.

Всемирный день туризма — история праздника

История праздника началась в конце 1970-х годов. Всемирный день туризма был начат для популяризации путешествий и привлечения внимания к значению туристической отрасли. Впервые он был отмечен в 1980 году.

Для Украины туризм имеет особое значение, ведь наша страна может похвастаться огромным количеством интересных мест — от Карпатских гор и старинных замков до морского побережья, природных заповедников и исторических городов.

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Официально День туризма в Украине был установлен в 1998 году. Его дата совпадает со Всемирным днем туризма — 27 сентября.

А для тех, кто любит путешествовать, это еще один повод вспомнить самые яркие поездки, помечтать о предстоящих маршрутах и поздравить единомышленников.

Красивые поздравления с Днем туризма своими словами

Поздравляю с Днем туризма! Желаю, чтобы впереди всегда ждали новые дороги, увлекательные открытия и незабываемые приключения. Пусть каждое путешествие дарит радость, приятные знакомства и множество моментов, которые захочется вспоминать с ухмылкой. Счастливые маршруты и мирное небо!

***

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Со Всемирным днем туризма! Пусть карта мира постепенно наполняется местами, в которых вы уже побывали, а список вожделенных путешествий никогда не заканчивается. Желаю легких дорог, великолепной компании, ярких впечатлений и безопасных путешествий!

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Поздравляю всех, кто влюблен в путешествие! Желаю всегда находить время и возможности для новых приключений. Пусть дороги ведут к невероятным местам, а каждая поездка оставляет после себя сотни прекрасных воспоминаний. С Днем туризма!

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Пусть в жизни будет как можно больше дорог, которые хочется пройти, стран, которые хочется увидеть, и вершин, на которые хочется подняться. Желаю интересных маршрутов, надежных попутчиков и путешествий, после которых домой возвращаешься немного другим человеком.

***

С Днем туриста! Желаю не терять жажды открытий, смело отправляться навстречу новому и всегда находить места, от которых перехватывает дыхание. Пусть чемодан собирается легко, дорога будет приятной, а каждое путешествие превосходит ожидания.

Короткие поздравления с Днем туриста

С Днем туризма! Пусть впереди будет множество прекрасных дорог, удивительных мест и незабываемых приключений!

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Желаю полного чемодана хорошего настроения, безопасных маршрутов и сотен новых стран и городов на вашей личной карте путешествий!

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Со Всемирным днем туризма! Пусть каждая дорога приводит туда, где вас ждут счастье, красота и новые впечатления.

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Счастливых путешествий, легких дорог, живописных пейзажей и великолепных людей рядом. С Днем туриста!

***

Желаю чаще менять домашние тапочки на туристические кроссовки, диван — на самолет или поезд, а будни — на невероятные приключения!

Поздравления с Днем туризма в стихах

С Днем туризма вас поздравляю,

Новых путешествий желаю,

Чтобы дороги звали вперед,

А жизнь не знала бед.

***

Пусть ждут удивительные города,

Горы, море и новые места,

А из путешествий каждый раз

Счастье возвращается к вам!

***

Пусть ведут дороги в мир,

Где каждый день — новый полет,

Где горы, море и города

Дарят радость неспроста.

***

Желаю мечтать, идти,

Новые маршруты найти,

Увидеть красоту земли

И счастлив быть в пути!

***

Пусть зовет снова далекий путь,

Приключения радостные ждут,

Пусть туристский рюкзачок

Ведет около тысячи троп.

***

Пусть каждое путешествие новое

Дарит добрые вам чудеса,

А все дороги на Земле

Счастливы для вас были!

Открытки и картинки с Днем туризма

Открытки и картинки с Днем туризма / © ТСН

Открытки и картинки с Днем туризма / © ТСН

Открытки и картинки с Днем туризма / © ТСН

Открытки и картинки с Днем туризма / © ТСН

Открытки и картинки с Днем туризма / © ТСН

Прикольные поздравления с Днем туризма

С Днем туриста! Желаю, чтобы денег всегда хватало на билеты, отпуска — на все запланированные поездки, а чемодан каким-то чудом закрывался с первой попытки!

***

Пусть авиабилеты будут дешевыми, отели — комфортными, соседи в самолете — тихими, а фотографии из отпуска вызывают у друзей только хорошую зависть. С Днем туризма!

***

Желаю, чтобы фраза «пора куда-то уехать» как можно чаще превращалась в «билеты уже купленные». Пусть паспорт скучает только из-за нехватки свободного места для новых штампов!

Поздравление работникам туристической сферы

С профессиональным праздником! Желаю интересных направлений, благодарных путешественников, успешных сезонов и неистощимого вдохновения. Пусть ваша работа помогает людям открывать мир и исполнять мечты о незабываемых путешествиях.

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Поздравляю с Днем туризма! Желаю профессиональных успехов, стабильности, развития и множества довольных клиентов. Пусть каждый организованный вами маршрут дарит людям только положительные эмоции, а работа доставляет не только хороший результат, но и настоящее удовольствие.

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Во Всемирный день туризма желаю всем работникам отрасли новых возможностей, интересных проектов и благодарных туристов. Пусть открываются новые направления, осуществляются профессиональные планы, а любовь к путешествиям никогда не угасает.

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