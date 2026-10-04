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Остановили сотрудники ТЦК: что нужно сделать перед тем, как предъявить документы
Гражданин имеет право сначала выяснить, с кем именно он общается и имеет ли этот человек полномочия на проверку документов.
В ходе законной проверки документов сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки военнообязанный гражданин должен предъявить военно-учетный документ, а также документ, удостоверяющий личность. В то же время закон не обязывает его передавать оригиналы документов в руки сотрудника ТЦК.
Об этом адвокат Елена Воронкова рассказала в комментарии изданию «Телеграф».
По её словам, сначала гражданину следует убедиться, что проверку проводит уполномоченное лицо.
Что должен сделать сотрудник ТЦК
Перед проверкой документов представитель ТЦК должен назвать свою фамилию, имя и отчество (если оно имеется), а также должность. Кроме того, он должен предъявить служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, вместе с соответствующим документом, удостоверяющим его личность.
«Прежде чем предъявлять какие-либо требования к кому-либо, сами работники должны соблюдать нормы законодательства», — подчеркнула Воронкова.
Таким образом, гражданин вправе сначала выяснить, с кем именно он общается и обладает ли этот человек соответствующими полномочиями.
Нужно ли передавать документы в руки?
Если представитель ТЦК должным образом уполномочен проводить проверку, военнообязанный обязан предъявить необходимые документы. В то же время закон не устанавливает требования о том, чтобы именно передавать их сотруднику в руки.
«Сотрудники ТЦК и СП могут проверять исключительно военно-учетные документы, а сотрудники полиции уже вправе требовать документ, удостоверяющий личность», — пояснила адвокат.
Таким образом, при проверке гражданин может предъявить военно-учетный документ и документ, удостоверяющий личность, оставив оригиналы при себе.
Проверка документов в предусмотренных законом случаях является обязанностью гражданина, однако это не означает, что он должен передавать свои документы постороннему лицу для хранения или осмотра за пределами необходимой проверки.
Напомним, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 16118, который предлагает предоставлять отсрочку и право на освобождение от службы для ухода за пожилыми и больными родственниками, но только при строгом соблюдении ряда условий и наличии медицинских подтверждений.