Астероїд, що лякав Землю, виявився не таким, як очікували

Астероїд. / © Associated Press

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Астероїд 2024 YR4, який у січні та лютому змусив багатьох завмерти від тривоги, нарешті розкрив свої секрети. Потужний космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) зробив детальні знімки об’єкта, і вчені отримали перші чіткі дані про цей потенційно небезпечний астероїд.

Про це пише Space.com.

Нагадаємо, що після відкриття 2024 YR4 астрономи оцінили ймовірність його зіткнення з Землею в 2032 році як 1 до 83 — близько 1%. Хоча згодом ризик було зведено майже до нуля, інтерес до астероїда не згас: він виявився унікальним.

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JWST зафіксував об’єкт як у видимому, так і в інфрачервоному спектрі, дозволивши дослідникам визначити його розмір — приблизно 60 метрів у діаметрі, що відповідає 15-поверховій будівлі. За словами Енді Рівкіна з Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Хопкінса, саме теплові властивості астероїда здивували найбільше.

Виявилося, що 2024 YR4 нагрівається та остигає не так, як більшість відомих астероїдів. Імовірно, через швидке обертання та особливості поверхні, яка, за оцінками вчених, вкрита переважно камінням розміром із кулак, а не дрібним пилом.

“Вивчення таких об’єктів за допомогою JWST безцінне для розуміння того, як космічні телескопи можуть допомогти нам у разі майбутньої потенційної загрози”, — пояснив Рівкін.

Його команда впевнена: досвід, здобутий під час спостереження за 2024 YR4, стане основою для ефективніших дій у разі виявлення реального небезпечного об’єкта.

“Разом ми отримали найкраще уявлення про те, що являє собою цей астероїд розміром із будівлю”, — додав він.