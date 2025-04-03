Пугавший Землю астероид оказался не таким, как ожидали

Астероид. / © Associated Press

Реклама

Астероид 2024 года YR4, который в январе и феврале заставил многих замереть от тревоги, наконец-то раскрыл свои секреты. Мощный космический телескоп Джеймса Вебба (JWST) сделал подробные снимки объекта, и ученые получили первые четкие данные об этом потенциально опасном астероиде.

Об этом пишет Space.com.

Напомним, что после открытия 2024 года YR4 астрономы оценили вероятность его столкновения с Землей в 2032 году как 1 до 83 — около 1%. Хотя впоследствии риск был сведен почти к нулю, интерес к астероиду не угас: он оказался уникальным.

Реклама

JWST зафиксировал объект как в видимом, так и в инфракрасном спектре, позволив исследователям определить его размер — примерно 60 метров в диаметре, что соответствует 15-этажному зданию. По словам Энди Ривкина из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, именно тепловые свойства астероида удивили больше всего.

Оказалось, что YR4 2024 нагревается и остывает не так, как большинство известных астероидов. Вероятно, из-за быстрого вращения и особенностей поверхности, которая, по оценкам ученых, покрыта преимущественно камнями размером с кулак, а не мелкой пылью.

“Изучение таких объектов с помощью JWST бесценно для понимания того, как космические телескопы могут помочь нам в случае будущей потенциальной угрозы”, — пояснил Ривкин.

Его команда уверена: опыт, полученный во время наблюдения за 2024 год YR4, станет основой для более эффективных действий в случае обнаружения реального опасного объекта.

“Вместе мы получили лучшее представление о том, что представляет собой этот астероид размером с здание”, — добавил он.