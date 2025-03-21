Астрономы нашли кислород в самой отдаленной галактике: что это значит

Астрономы совершили прорыв в исследовании галактики JADES-GS-z14-0, которая теперь признана самой отдаленной из подтвержденных. Она расположена в созвездии Печи и позволяет заглянуть в прошлое Вселенной, когда ей было всего 300 млн. лет после Большого взрыва.

Об этом пишет Scienmag.

Свет от галактики JADES-GS-z14-0 путешествовал 13,4 млрд лет, прежде чем достался Земли, что позволяет исследователям изучать ранние этапы развития Вселенной.

Два независимых научных коллектива, используя радиотелескоп ALMA, обнаружили присутствие кислорода – это самое дальнее зафиксированное обнаружение этого элемента в истории. Это открытие заставляет пересмотреть представление об эволюции галактик на начальных стадиях развития Вселенной.

Ранее считалось, что ранние галактики состояли преимущественно из легких элементов – водорода и гелия, а тяжелые элементы, такие как кислород, появлялись только после продолжительного существования звезд. Однако JADES-GS-z14-0 демонстрирует другой сценарий – формирование тяжелых элементов могло происходить гораздо быстрее, чем предполагалось.

Исследователь Сандер Схаус сравнил эту находку с тем, если бы ожидали увидеть младенца, а вместо этого обнаружили подростка. Это свидетельствует о необходимости пересмотра временных границ развития галактик и процессов химического обогащения в ранней Вселенной.

Новое понимание эволюции Вселенной

Кроме научной значимости открытие кислорода помогло чрезвычайно точно измерить расстояние до галактики – с погрешностью лишь 0,005%. Сотрудничество телескопов ALMA и James Webb сыграло ключевую роль в подтверждении этого расстояния, что еще раз доказывает важность междисциплинарных исследований в современной астрономии.

Еще одним сюрпризом стало значительно более высокое содержание тяжелых элементов, чем ожидалось – почти в 10 раз больше, чем прогнозировали модели. Это меняет представление о процессах образования галактик после Большого взрыва и указывает на необходимость новых исследований.

Астрономическое сообщество активно анализирует последствия этого открытия: как галактики могли так быстро развиваться и обогащаться химическими элементами? Эти находки заставляют пересмотреть современные теории формирования галактик и запустить новые наблюдательные кампании.

Обнаружение кислорода в JADES-GS-z14-0 – это не только очередной этап изучения космоса, но и вызов для науки. Ответы на новые вопросы помогут лучше понять эволюцию Вселенной и формировавшие ее с самого начала механизмы.

К слову, ранее ученые выяснили, что под поверхностью Марса могут быть "карманы" с жидкой водой, в которой потенциально могла возникнуть жизнь.