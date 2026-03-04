ТСН у соціальних мережах

338
1 хв

В Україні буде вітряно, подекуди — дощ зі снігом: прогноз на 5 березня

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує можливість опадів лише в кількох областях України.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Вітряна погода в Україні

Вітряна погода в Україні / © Associated Press

У четвер, 5 березня, в Україні буде вітряно. Пориви північно-західного вітру часом можуть досягати 15–20 метрів за секунду.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Закутуйтеся щільніше, можна покласти до кишені елегантну цеглину», — пожартувала вона.

За прогнозом синоптикині, температура повітря протягом дня очікується +4…+9 градусів, на півдні та заході +6…+12, на північному сході — +1…+4 градуси.

Наталка Діденко прогнозує можливість опадів лише в кількох областях України.

«Дощі з мокрим снігом ймовірні на Полтавщині, Чернігівщині, Харківщині, Луганщині. На решті території України завтра без істотних опадів», — написала вона.

Погода в Києві

Як попередила Наталка Діденко, в Києві 5 березня теж буде сильний вітер з північного заходу.

За словами синоптикині, в столиці України опадів не передбачається, вдень температура повітря прогріється до +5 градусів.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, погода в Україні найближчими днями буде нестабільною, проте загальна тенденція на потепління стає дедалі відчутнішою. Водночас початок весни продовжує дивувати температурними контрастами: поки в одних регіонах ще тримаються нічні морози, в інших уже панує справжня весна.

