Топмодель Алессандра Амбросіо в смугастому бікіні блиснула сідницями на пляжі

Зірка любить проводити вільний від роботи та виховання дітей час на березі океану.

Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret - Алессандра Амбросіо - поділилася в Instagram серією пляжних фото. Вона позувала на піщаному березі.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Але була зображена в яскравому смугастому бікіні, червоному світшоті і в окулярах у спортивному стилі. Знімки модель ніяк не підписала.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Амбросіо обожнює пляжний відпочинок, і її соцмережі рясніють фотографіями в бікіні.

Зазначимо, Але — не тільки успішна модель, а й мама двох дітей: 17-річної доньки Ані та сина Ноа, якому в травні цього року виповнилося 13 років. Їхній батько — колишній бойфренд моделі, бізнесмен Джеймі Мазур.

Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо одягла улюблений бренд Періс Гілтон для презентації фільму. Бразильська модель відвідала прем’єру фільму «Сандівара», головну роль у якому зіграла оскароносна акторка Мішель Єо.

