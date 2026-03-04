Топмодель Алессандра Амбросіо в смугастому бікіні блиснула сідницями на пляжі

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо
44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret -
Алессандра Амбросіо - поділилася в Instagram серією пляжних фото. Вона позувала на піщаному березі.
Але була зображена в яскравому смугастому бікіні, червоному світшоті і в окулярах у спортивному стилі. Знімки модель ніяк не підписала.
Амбросіо обожнює пляжний відпочинок, і її соцмережі
рясніють фотографіями в бікіні.
Зазначимо, Але — не тільки успішна модель, а й мама двох дітей:
17-річної доньки Ані та сина Ноа, якому в травні цього року виповнилося 13 років. Їхній батько — колишній бойфренд моделі, бізнесмен Джеймі Мазур.
Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо
одягла улюблений бренд Періс Гілтон для презентації фільму. Бразильська модель відвідала прем’єру фільму «Сандівара», головну роль у якому зіграла оскароносна акторка Мішель Єо.
Красиві вбрання супермоделі Алессандри Амбросіо
