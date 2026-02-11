Топмодель Алессандра Амбросіо в яскравій водолазці та обтислій спідниці сходила на вечірку

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret - Алессандра Амбросіо - прилетіла в Доху, Катар, щоб відвідати вечірку, організовану брендом Ray-Ban. Для свого світського виходу модель обрала ефектний образ.

Вона одягла яскраву помаранчеву водолазку, яку поєднала з обтислою шкіряною спідницею міді з розрізом спереду і зі шкіряними чобітьми на підборах.

Свій образ Алессандра доповнила довгастою сумкою, високими рукавичками і сонцезахисними окулярами, звичайно ж, від Ray-Ban.

На вечірці були присутні й інші моделі. Амбросіо зробила спільні фото з Ізабелі Фонтана і Лаїс Рібейро — теж екс"ангелами» Victoria’s Secret.

