ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
231
Час на прочитання
1 хв

Топмодель Алессандра Амбросіо в яскравій водолазці та обтислій спідниці сходила на вечірку

Дівчина відвідала світський захід у Катарі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret - Алессандра Амбросіо - прилетіла в Доху, Катар, щоб відвідати вечірку, організовану брендом Ray-Ban. Для свого світського виходу модель обрала ефектний образ.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Вона одягла яскраву помаранчеву водолазку, яку поєднала з обтислою шкіряною спідницею міді з розрізом спереду і зі шкіряними чобітьми на підборах.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Свій образ Алессандра доповнила довгастою сумкою, високими рукавичками і сонцезахисними окулярами, звичайно ж, від Ray-Ban.

На вечірці були присутні й інші моделі. Амбросіо зробила спільні фото з Ізабелі Фонтана і Лаїс Рібейро — теж екс"ангелами» Victoria’s Secret.

Алессандра Амбросіо, Ізабелі Фонтана і Лаїс Рібейро / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо, Ізабелі Фонтана і Лаїс Рібейро / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо, Ізабелі Фонтана і Лаїс Рібейро / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо, Ізабелі Фонтана і Лаїс Рібейро / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо, Ізабелі Фонтана і Лаїс Рібейро / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо, Ізабелі Фонтана і Лаїс Рібейро / © Instagram Алессандри Амбросіо

Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо та її донька позували в бікіні на пляжі. Вони мали вигляд як подруги.

Красиві вбрання супермоделі Алессандри Амбросіо (28 фото)

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо та Річард Лі / © Getty Images

Алессандра Амбросіо та Річард Лі / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросио_2 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
231
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie