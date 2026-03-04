Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 5-7 березня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5-7 березня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 5 березня, очікується низька сонячна активність, тож магнітних хвилювань і бур не передбачається. Однак уже в п’ятницю, 6 березня, сонячна активність підвищиться, спричинивши магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень), які не здатні впливати на самопочуття людей — вони зберігатимуться і в суботу, 7 березня.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.