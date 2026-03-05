Вагітну переможницю "Холостяка-13" Інну Бєлєнь госпіталізували

Інна Бєлєнь

Переможниця романтичного реаліті "Холостяк-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь повідомила про госпіталізацію.

В Instagram-stories блогерка, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, зізналась, що її стан здоров'я погіршився. Сталося це під час подорожі Інни до Львова. Коли блогерка повернулась до Харкова, то зрозуміла, що занедужала.

Знаменитості було важко дихати, її мучив кашель, живіт ставав кам'яним, що Бєлєнь менше відчувала рухів маляти. Виявилося, що в Інни лівостороння пневмонія. Лікарі ухвалили рішення госпіталізувати блогерку.

"Госпіталізація, бо зі Львова я приїхала не сама… Зі Львова я привезла лівосторонню пневмонію. Не питайте як, я навіть не хворіла. Важко дихати, особливо лежачи, кашель провокує кам'яний живіт, і я стала менше відчувати рухи малютки", - поділилась блогерка.

Інна Бєлєнь зізналась, що неабияк хвилювалась. Річ у тім, що блогерка перебуває на останній місяцях вагітності. Знаменитість переймалась, як її стан позначиться на маляті. Наразі Інна лікується і сподівається, що хвороба не спровокує передчасні пологи.

"Я плакала, бо як можна було на 34-му тижні вагітності так захворіти. Але вже як є. Головне, щоб я одужала, і це не прискорило появу доні", - зазначила знаменитість.

