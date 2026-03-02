Известная украинская певица разорвала отношения со старшим на 12 лет бойфрендом и раскрыла причину

Victoria NIRO / © instagram.com/victorianiro.official

Известная украинская певица Victoria NIRO, которая ранее рассекретила заработок с песни "Питання є - питань нема", разорвала отношения с бойфрендом.

Подробностями из личной жизни артистка поделилась в интервью Алине Доротюк. Исполнительница призналась, что в течение года находилась в отношениях с бойфрендом, с которым познакомилась в компании львовских рэперов. Мужчина старше певицы на 12 лет, а Victoria NIRO называет их отношения платоническими. Однако, как дала понять артистка, недавно они разошлись.

"Я была в отношениях год. Это были мои первые отношения за всю жизнь. Я этому человеку очень сильно благодарна. Это была первая моя влюбленность, я до того не знала, что это. У меня этого не было. Он был старше меня лет на 12. Год встречались, у нас были платонические отношения", - поделилась артистка.

Victoria NIRO не стала скрывать причину такого решения. Исполнительница говорит, что мужчина был серьезно настроен и хотел семью. Сама же артистка к этому была не готова. Кроме того, у певицы как раз начала активно развиваться карьера, поэтому она решила все свои силы вкладывать именно в это направление.

"Почему они завершились - потому что я где-то понимала, что я ни к чему не готова. К таким серьезным шагам, как замуж выйти, жить вместе и тому подобное. У меня именно по музыке пошло, я сейчас хочу больше в это нырнуть. А человек больше хотел семью, а я еще маленькая. Я просто поняла, что я как ребенок. Он это понял", - пояснила артистка.

