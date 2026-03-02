ТСН в социальных сетях

Гламур
982
1 мин

Анна Сагайдачная родила сына и показала первые фото с крошечным малышом

Малыш артистки появился на свет еще в феврале, однако лишь сейчас она рассекретила радостную новость.

Валерия Сулима
Анна Сагайдачная

Анна Сагайдачная / © instagram.com/annasagaidachnaya

Украинская актриса Анна Сагайдачная родила третьего ребенка.

Артистка теперь официально многодетная мамочка. Анна Сагайдачная родила сыночка. Малыш знаменитости появился на свет 26 февраля, однако только сейчас она решилась поделиться радостной новостью.

Анна Сагайдачная с новорожденным сыном / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачная с новорожденным сыном / © instagram.com/annasagaidachnaya

"Многодетная мама в чате! Сыночек! 26.02.2026! Загадала рождение именно в эту дату", - поделилась артистка.

Анна Сагайдачная с новорожденным сыном / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачная с новорожденным сыном / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачная уже и показала первые кадры с новорожденным малышом. Правда, лицо сынишки актриса пока что держит подальше от посторонних глаз. Также знаменитость не торопится рассекречивать, как назвала мальчика.

Анна Сагайдачная с новорожденным сыном / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачная с новорожденным сыном / © instagram.com/annasagaidachnaya

Отметим, Анна Сагайдачная теперь многодетная мамочка. Актриса уже воспитывает сына Тимофея, которого она родила в браке с экс-супругом. Также в декабре 2024-го артистка родила дочь Миру. Этот сыночек - третий ребенок знаменитости. Отца детей актриса пока скрывает.

Напомним, недавно французский диджей Дэвид Гетта в четвертый раз стал отцом. У музыканта родился сын, фото с которым он уже показал.

982
