Анна Сагайдачная родила сына и показала первые фото с крошечным малышом

Анна Сагайдачная / © instagram.com/annasagaidachnaya

Украинская актриса Анна Сагайдачная родила третьего ребенка.

Артистка теперь официально многодетная мамочка. Анна Сагайдачная родила сыночка. Малыш знаменитости появился на свет 26 февраля, однако только сейчас она решилась поделиться радостной новостью.

"Многодетная мама в чате! Сыночек! 26.02.2026! Загадала рождение именно в эту дату", - поделилась артистка.

Анна Сагайдачная уже и показала первые кадры с новорожденным малышом. Правда, лицо сынишки актриса пока что держит подальше от посторонних глаз. Также знаменитость не торопится рассекречивать, как назвала мальчика.

Отметим, Анна Сагайдачная теперь многодетная мамочка. Актриса уже воспитывает сына Тимофея, которого она родила в браке с экс-супругом. Также в декабре 2024-го артистка родила дочь Миру. Этот сыночек - третий ребенок знаменитости. Отца детей актриса пока скрывает.

