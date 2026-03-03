Іран ударив по об'єктах ОАЕ та Оману: деталі

Стовп диму

Іран вдарив безпілотником по нафтовому родовищу Фуджейра в ОАЕ. Також атакований порт в Омані.

Про це повідомляє Clash Report.

«Іранська атака щойно завдала удару по нафтовому родовищу Фуджейра в ОАЕ», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, це один з найбільших у світі центрів зберігання нафти та бункерування, що забезпечує експорт нафти з Перської затоки. У порту спалахнула і триває сильна пожежа.

Ірану атакував безпілотником нафтове родовище в ОАЕ

Також з’явилася інформація, що іранський БпЛА вразив порт Салала в Омані. У Мережі оприлюднили кадри атаки. Примітно, що це вже другий обстріл об’єкта — раніше його Іран атакував його 1 березня.

Удар Ірану по порту в Омані

Війна на Близькому Сході — що відомо про удари Ірану

У неділю, 1 березня, іранський «Шахед» поцілив у ТЦ Шарджі. Також у Мережі писали що після атаки палає хмарочос у Дубаї. Очевидці публікували моторошні наслідки атаки. Людей охопила паніка.

Також відомо, що 2 березня Іран, ймовірно, завдав удару по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії. За повідомленнями, атаковано об’єкт компанії Aramco у Рас-Танурі.

Черговий обстріл припав і на ОАЕ. Вибухи пролунали у місті Рас-ель-Хайма.