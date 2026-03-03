Сніг на сході та +15 на заході: до яких регіонів України прийде потепління та куди прибуде велика вода

Погода 4 березня готує сюрпризи / © ТСН.ua

Початок весни продовжує дивувати температурними контрастами: поки в одних регіонах ще тримаються нічні морози, в інших вже панує справжня весна.

За прогнозами синоптиків, погода в Україні найближчими днями буде нестабільною, проте загальна тенденція на потепління стає дедалі відчутнішою.

Детальніше про прогноз погоди в Україні найближчими днями — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 4 березня найтепліше буде у західних областях (очікується від +10 до +15 градусів тепла), а найпрохолоднішими будуть — Сумщина, Харківщина, Полтавщина (очікується від +2 до +4 градусів тепла).

На півдні країни стовпчики термометра покажуть від +6 до +9 градусів тепла, у решті областей України 4-го березня очікується від +4 до +9 градусів тепла.

«Починає розганятися весняний вітер, завтра — помірний, рвучкий, післязавтра — вже сильний. Переважно західного та північно-західного напрямку. Шалики не забувайте на вішалці в коридорі!» — зауважила синоптикиня.

Синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт у коментарі для УНІАН повідомив, що суттєвого похолодання чи великих снігопадів у березні наразі не очікується. Він зазначив, що вночі температура подекуди опускатиметься до -5 градусів морозу, вдень переважатиме плюсова температура, яка на заході країни сягатиме +15 градусів тепла.

За словами синоптика, опади цього тижня будуть незначними: 3 та 6 березня можливий невеликий дощ із мокрим снігом, проте стійкого снігового покриву не очікується. Загалом погода матиме антициклональний характер із поступовим денним потеплінням, рівень якого залежатиме від хмарності.

За даними Українського гідрометеорологічного центру в Україні 4 березня очікується хмарна погода з невеликими проясненнями.

Водночас тиск зростатиме і поширюватиметься поле високого тиску, що забезпечить погоду без опадів, лише на сході, вдень і на північному сході країни атмосферний фронт з північного заходу зумовить невеликий мокрий сніг та дощ.

«За рахунок прояснень вночі слабкий мороз, вдень невелике, у західних областях помірне тепло, найпрохолодніше на сході та північному сході країни», — зазначили метеорологи.

Вночі на півночі та північному сході країни на дорогах місцями зберігатиметься ожележиця.

Температура вночі коливатиметься від +1 градусу тепла -4 градусів морозу, вдень очікується від +4 до +9 градусів тепла.

Прогноз погоди по території України на добу 4 березня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Києві та області 4 березня очікується хмарна погода із невеликими проясненнями. Істотних опадів не передбачається.

По області вночі на дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця.

Температура на Київщині вночі коливатиметься від +1 градусу тепла до -4 градусів морозу, вдень передбачається до +9 градусів тепла.

За даними порталу Sinoptik, ранок та день у Києві будуть хмарними, а вечір має бути ясним.

Стовпчики термометра коливатимуться від +2 градусів тепла вночі до +10 вдень.

Погода у Києві 4 березня / © скриншот

Погода у Львові

Метеорологи зазначають, що погоду на Львівщині 4 березня визначатиме теплий сектор циклонічної депресії з центрами над Атлантикою та Скандинавією. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів.

Вночі та вранці синоптики попереджають про туман 200 — 500 м. В області оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Львівщині 4 березня / © Укргідрометцентр

Температура вночі становитиме від 0 до +5 градусів тепла, в горах від -2 до -4 градусів морозу, вдень до +15 градусів тепла. У Львові стовпчики термометра коливатимуться від +2 градусів тепла вночі до +14 градусів тепла вдень.

Водночас метеорологи попереджають про підвищення рівнів води на річках Львівської області. Згідно із повідомленням, 4 березня на деяких річках басейну Західного Бугу вода продовжить поступово підійматися.

Через це в районах Кам’янки-Бузької, Буська, Шептицького та села Щуровичі річки можуть вийти з берегів і затопити прибережні ділянки (заплави). На всіх інших річках області рівень води, навпаки, почне знижуватися.

Погода у Харкові

На Харківщині 4 березня очікується хмарна погода. Вночі істотних опадів не передбачається, проте вдень можливі дощі із мокрим снігом.

Вночі та вранці на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

Температура повітря по області становитиме:

вночі від 0 до -5 градусів морозу;

вдень від 0 до +5 градусів тепла.

У Харкові стовпчики термометрів 4 березня показуватимуть:

вночі від 0 до -2 градусів морозу";

вдень від +2 до +4 градусів тепла.

Погода в Одесі

4 березня в Одесі та по всій області синоптики прогнозують мінливу хмарність без суттєвих опадів. Вітер буде західним, зі швидкістю 5–11 м/с.

Вночі та вранці на дорогах і вздовж узбережжя можливий серпанок, через що видимість погіршиться до 1–2 км.

Температура повітря в Одесі вночі становитиме близько 0 градусів, вдень повітря прогріється до +8 градусів тепла. На Одещині нічні температури коливатимуться від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла, а вдень очікується потепління до +11 градусів вище нуля.

На узбережжі вночі 4 березня буде дещо тепліше, ніж у попередні дні, до +5 градусів, вдень —до +11 градусів тепла.

Також метеорологи зазначають, що морська вода залишається холодною (від +2 до +3 градусів тепла), на лиманах ще зберігаються залишки льоду. Море буде спокійним, із легким хвилюванням, а рівень води — у межах норми.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 4 березня буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають.

Вітер буде північно-західним з переходом вдень на південно-західний 7-12 м/с

Температура по області становитиме:

вночі близько 0 градусів;

вдень від +3 до +8 градусів тепла.

У Дніпрі стовпчики термометра показуватимуть:

вночі близько 0 градусів;

вдень від +4 до +6 градусів тепла.

