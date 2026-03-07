ТСН у соціальних мережах

Біатлон: результати жіночого масстарту на етапі Кубка світу в Контіолагті

Перемогу здобула француженка Жюлія Сімон.

Жюлія Сімон

Жюлія Сімон / © Associated Press

У суботу, 7 березня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 у фінському Контіолагті відбувся жіночий масстарт.

Україна в ньому не була представлена — жодна з наших біатлоністок не змогла сюди кваліфікуватися.

Перемогу в гонці здобула француженка Жюлія Сімон. Другою фінішувала шведка Ельвіра Еберг, а замкнула призову трійку шведка Анна Магнуссон.

Кубок світу з біатлону: результати жіночого масстарту в Контіолагті

1. Жюлія Сімон (Франція, 1+0+0+0) 34:40.0

2. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+1+1) +5.6

3. Анна Магнуссон (Швеція, 0+1+0+0) +8.9

4. Марлен Фіхтнер (Німеччина, 1+0+0+0) +14.9

5. Тереза Воборнікова (Чехія, 0+1+1+0) +15.2

6. Осеан Мішлон (Франція, 1+0+1+1) +15.8

Зазначимо, що сьогодні на етапі у Контіолагті також відбудеться чоловіча естафета за участю збірної України. Початок — о 16:40 за київським часом.

У неділю, 8 березня, етап у Контіолагті закінчиться жіночою естафетою і чоловічим масстартом, які відбудуться о 14:30 та 17:55 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що Україна завоювала перше "золото" юнацького чемпіонату світу-2026 з біатлону.

