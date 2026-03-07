Биатлон: результаты женского масс-старта на этапе Кубка мира в Контиолахти

Жюлия Симон / © Associated Press

В субботу, 7 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в финском Контиолахти состоялся женский масс-старт.

Украина в нем не была представлена — ни одна из наших биатлонисток не смогла квалифицироваться сюда.

Победу в гонке одержала француженка Жюлия Симон. Второй финишировала шведка Эльвира Эберг, а замкнула призовую тройку шведка Анна Магнуссон.

Кубок мира по биатлону: результаты женского масс-старта в Контиолахти

1. Жюлия Симон (Франция, 1+0+0+0) 34:40.0

2. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+1+1) +5.6

3. Анна Магнуссон (Швеция, 0+1+0+0) +8.9

4. Марлен Фихтнер (Германия, 1+0+0+0) +14.9

5. Тереза Воборникова (Чехия, 0+1+1+0) +15.2

6. Осеан Мишлон (Франция, 1+0+1+1) +15.8

Отметим, что сегодня на этапе в Контиолахти также состоится мужская эстафета с участием сборной Украины. Начало — в 16:40 по киевскому времени.

В воскресенье, 8 марта, этап в Контиолахти закончится женской эстафетой и мужским масс-стартом, которые состоятся в 14:30 и 17:55 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала первое "золото" юношеского чемпионата мира-2026 по биатлону.