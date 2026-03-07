- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 1 мин
Биатлон: результаты женского масс-старта на этапе Кубка мира в Контиолахти
Победу одержала француженка Жюлия Симон.
В субботу, 7 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в финском Контиолахти состоялся женский масс-старт.
Украина в нем не была представлена — ни одна из наших биатлонисток не смогла квалифицироваться сюда.
Победу в гонке одержала француженка Жюлия Симон. Второй финишировала шведка Эльвира Эберг, а замкнула призовую тройку шведка Анна Магнуссон.
Кубок мира по биатлону: результаты женского масс-старта в Контиолахти
1. Жюлия Симон (Франция, 1+0+0+0) 34:40.0
2. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+1+1) +5.6
3. Анна Магнуссон (Швеция, 0+1+0+0) +8.9
4. Марлен Фихтнер (Германия, 1+0+0+0) +14.9
5. Тереза Воборникова (Чехия, 0+1+1+0) +15.2
6. Осеан Мишлон (Франция, 1+0+1+1) +15.8
Отметим, что сегодня на этапе в Контиолахти также состоится мужская эстафета с участием сборной Украины. Начало — в 16:40 по киевскому времени.
В воскресенье, 8 марта, этап в Контиолахти закончится женской эстафетой и мужским масс-стартом, которые состоятся в 14:30 и 17:55 по киевскому времени соответственно.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
