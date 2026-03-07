Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2026 після першого змагального дня

Українські паралімпійці / Національний паралімпійський комітет України

Збірна України очолила медальний залік зимових Паралімпійських ігор-2026 після завершення першого змагального дня.

У суботу, 7 березня, українські паралімпійці здобули шість медалей: три золоті, одну срібну та дві бронзові.

"Синьо-жовті" мають рівну кількість нагород з Китаєм — по 6, але лідирують у медальному заліку завдяки найбільшій кількості "золота" — 3.

Медальний залік Паралімпіади-2026 (топ-5)

1. Україна — 3 "золота" + 1 "срібло" + 2 "бронзи" = 6 медалей

2. Китай — 2+2+2 = 6

3. Австрія — 2+0+0 = 2

4. США — 1+1+0 = 2

5. Німеччина — 1+0+3 = 4

Зимові Паралімпійські ігри-2026 відбуваються від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. На них розіграють 79 комплектів медалей.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

6 березня відбулася церемонія відкриття Паралімпіади-2026, яку Україна повністю бойкотувала через участь російських і білоруських спортсменів під національними прапорами.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

До бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026, щонайменше на рівні урядових осіб, доєдналися Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва, Німеччина, Австрія, Румунія, Велика Британія, Франція та Австралія.

Раніше повідомлялося, що МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.