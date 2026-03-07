- Дата публикации
Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады-2026 после первого соревновательного дня
В первый соревновательный день Паралимпиады-2026 "сине-желтые" завоевали шесть медалей.
Сборная Украины возглавила медальный зачет зимних Паралимпийских игр-2026 после завершения первого соревновательного дня.
В субботу, 7 марта, украинские паралимпийцы завоевали шесть медалей: три золотые, одну серебряную и две бронзовые.
"Сине-желтые" имеют равное количество наград с Китаем — по 6, но лидируют в медальном зачете благодаря наибольшему количеству "золота" — 3.
Медальный зачет Паралимпиады-2026 (топ-5)
1. Украина — 3 "золота" + 1 "серебро" + 2 "бронзы" = 6 медалей
2. Китай — 2+2+2 = 6
3. Австрия — 2+0+0 = 2
4. США — 1+1+0 = 2
5. Германия — 1+0+3 = 4
Зимние Паралимпийские игры-2026 проходят с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. На них разыграют 79 комплектов медалей.
Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.
6 марта состоялась церемония открытия Паралимпиады-2026, которую Украина полностью бойкотировала из-за участия российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.
Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.
К бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026, как минимум на уровне правительственных лиц, присоединились Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва, Германия, Австрия, Румыния, Великобритания, Франция и Австралия.
Ранее сообщалось, что МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.
Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.