Біатлон: результати чоловічої естафети на етапі Кубка світу в Контіолагті
Збірна України посіла в гонці сьоме місце.
У суботу, 7 березня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 у фінському Контіолагті відбулася чоловіча естафета.
За збірну України в ній бігли Богдан Цимбал, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Дмитро Підручний. "Синьо-жовті" фінішували на сьомому місці, уникнувши штрафних кіл і використавши сумарно вісім додаткових патронів.
Перемогу здобула Норвегія, другою стала Франція, а замкнула призову трійку Швеція.
Кубок світу з біатлону: результати чоловічої естафети в Контіолагті
1. Норвегія (0+7) 1:13:30.7
2. Франція (0+6) +19.1
3. Швеція (1+10) +48.1
4. Фінляндія (0+6) +53.2
5. США (1+7) +1:23.1
6. Німеччина (2+11) +1:43.0
7. Україна (0+8) +1:51.0
У неділю, 8 березня, етап у Контіолагті закінчиться жіночою естафетою і чоловічим масстартом, які відбудуться о 14:30 та 17:55 за київським часом відповідно.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
