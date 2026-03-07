ТСН у соціальних мережах

Проспорт
192
1 хв

Біатлон: результати чоловічої естафети на етапі Кубка світу в Контіолагті

Збірна України посіла в гонці сьоме місце.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Богдан Борковський

Богдан Борковський / © biathlon.com.ua

У суботу, 7 березня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 у фінському Контіолагті відбулася чоловіча естафета.

За збірну України в ній бігли Богдан Цимбал, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Дмитро Підручний. "Синьо-жовті" фінішували на сьомому місці, уникнувши штрафних кіл і використавши сумарно вісім додаткових патронів.

Перемогу здобула Норвегія, другою стала Франція, а замкнула призову трійку Швеція.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої естафети в Контіолагті

1. Норвегія (0+7) 1:13:30.7

2. Франція (0+6) +19.1

3. Швеція (1+10) +48.1

4. Фінляндія (0+6) +53.2

5. США (1+7) +1:23.1

6. Німеччина (2+11) +1:43.0

7. Україна (0+8) +1:51.0

У неділю, 8 березня, етап у Контіолагті закінчиться жіночою естафетою і чоловічим масстартом, які відбудуться о 14:30 та 17:55 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що Україна завоювала перше "золото" юнацького чемпіонату світу-2026 з біатлону.

