Сіярто звинуватив українців у шантажі через анонімні погрози угорській спортсменці

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто / © Associated Press

Реклама

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто вибухнув новими звинуваченнями на адресу України, використавши спортивний інцидент. Він заявив, що українці нібито шантажували угорську тенісистку Панну Удварді та погрожували їй напередодні матчу проти українки Ангеліни Калініної на турнірі в Туреччині.

Про це Сіярто заявив у своєму відеозверненні у Facebook.

Погрози родині та реакція спортсменки

Інцидент стався на жіночому турнірі Antalya 2 Challenger, де 95-та ракетка світу Панна Удварді зустрічалася з українкою Ангеліною Калініною, яка до цього посідала 189-те місце у світовому рейтингу. Матч завершився перемогою 29-річної уродженки Нової Каховки у двох сетах: 7:6, 7:5. Проте головний скандал розгорівся навколо подій, що передували грі: угорська спортсменка отримала повідомлення з вимогою програти поєдинок.

Реклама

У своєму дописі в Instagram Удварді розповіла, що невідомі погрожували завдати шкоди її матері та бабусі. Зловмисники надіслали фото її рідних і зброї, заявивши, що знають їхні адреси та номери телефонів. Сама тенісистка жодним чином не звинувачувала в цьому українців, натомість припустила, що стався витік особистих даних з бази Жіночої тенісної асоціації (WTA), оскільки подібні погрози останнім часом отримували й інші гравчині. Вона звернулася до консульства та поліції, які забезпечили їй охорону під час матчу.

Політичні маніпуляції Угорщини

Попри те, що характер повідомлень чітко вказував на шантаж з боку організаторів нелегальних ставок, угорська влада миттєво перетворила це на привід для політичної атаки на Україну. Як зазначає угорське видання Index, у текстах погроз йшлося про те, що біля угорського кордону нібито чекають озброєні групи, готові викрасти матір спортсменки, поки тенісистка не «поверне гроші, втрачені через її неслухняність».

Петер Сіярто використав ці відверто кримінальні анонімні погрози, щоб продовжити антиукраїнську риторику. Міністр заявив, що родина спортсменки попросила захисту в угорської держави, і одразу пов’язав цей інцидент з українцями.

«Схоже, що ми вступили в період відкритих погроз і шантажу. Україна та українці показали своє справжнє обличчя», — заявив угорський міністр.

Реклама

Нагадаємо, Сіярто не припиняє звинувачувати Україну та, зокрема, президента Володимира Зеленського через відсутність транспортування нафти через «Дружба». З його слів, такі дії є «замахом» на Угорщину.