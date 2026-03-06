Мало хто звертає увагу: навіщо на паличках для суші роблять загадкові надрізи

Для чого надрізи на паличках для суші / © Фото з відкритих джерел

Ці маленькі виїмки не просто для краси. Вони виконують одразу кілька функцій:

утворюють підставку хасіокі, щоб палички не торкалися столу;

допомагають чисто тримати палички під час трапези;

дають змогу легше брати їжу, особливо дрібні шматочки риби або рису.

Щоб скористатися цією хитрістю, перед їжею слід відламати кінчики по лінії надрізу — і ваша власна підставка готова.

Розміри та форми паличок

Стандартні палички для суші мають довжину 20–25 см. Квадратний перетин робить їх стійкими, круглий — класично елегантними. Квадратні палички не скочуються зі столу, а це важливо під час трапези.

Трохи історії: як з’явилися палички

Палички для їжі з’явилися ще 1200 року до нашої ери в Китаї. Найдавніші знахідки були з бронзи і використовувалися для приготування їжі та маніпуляцій з гарячими стравами.

До часів династії Хань (206 до н.е. — 22 р. н.е.) палички перетворилися на столове приладдя, а пізніше поширилися по всій Азії — від Японії до В’єтнаму.

Види паличок для суші

Японські палички

Довжина: 20 см для чоловіків, 18 см для жінок і дітей;

Загострені кінці дозволяють акуратно брати дрібну рибу або інгредієнти;

Канавки біля кінчика покращують тримання їжі;

Призначені для індивідуального використання.

Корейські палички

Металеві — нержавіюча сталь або срібло;

Довжина 23–25 см, використовуються з ложкою;

Плоскі кінці дозволяють ставити палички на стіл, не скочуються.

Китайські палички

Довші — 28 см, щоб брати їжу, що стоїть далі на столі;

Тупі кінці та широка площа захоплення ідеальні для суші, локшини та рису;

Виготовлялися з дерева, бамбука, металу, слонової кістки та навіть нефриту.

Як правильно їсти суші паличками