Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
2 хв

Мало хто звертає увагу: навіщо на паличках для суші роблять загадкові надрізи

Суші та роли давно стали буденними стравами в Україні: їх можна замовити майже в будь-якому ресторані. І майже кожен знає, як користуватися паличками для суші. Але мало хто замислювався над одним маленьким, але дуже важливим нюансом — надрізами на кінчиках паличок.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Для чого надрізи на паличках для суші

Для чого надрізи на паличках для суші / © Фото з відкритих джерел

Ці маленькі виїмки не просто для краси. Вони виконують одразу кілька функцій:

  • утворюють підставку хасіокі, щоб палички не торкалися столу;

  • допомагають чисто тримати палички під час трапези;

  • дають змогу легше брати їжу, особливо дрібні шматочки риби або рису.

Щоб скористатися цією хитрістю, перед їжею слід відламати кінчики по лінії надрізу — і ваша власна підставка готова.

Розміри та форми паличок

Стандартні палички для суші мають довжину 20–25 см. Квадратний перетин робить їх стійкими, круглий — класично елегантними. Квадратні палички не скочуються зі столу, а це важливо під час трапези.

Трохи історії: як з’явилися палички

Палички для їжі з’явилися ще 1200 року до нашої ери в Китаї. Найдавніші знахідки були з бронзи і використовувалися для приготування їжі та маніпуляцій з гарячими стравами.

До часів династії Хань (206 до н.е. — 22 р. н.е.) палички перетворилися на столове приладдя, а пізніше поширилися по всій Азії — від Японії до В’єтнаму.

Види паличок для суші

Японські палички

  • Довжина: 20 см для чоловіків, 18 см для жінок і дітей;

  • Загострені кінці дозволяють акуратно брати дрібну рибу або інгредієнти;

  • Канавки біля кінчика покращують тримання їжі;

  • Призначені для індивідуального використання.

Корейські палички

  • Металеві — нержавіюча сталь або срібло;

  • Довжина 23–25 см, використовуються з ложкою;

  • Плоскі кінці дозволяють ставити палички на стіл, не скочуються.

Китайські палички

  • Довші — 28 см, щоб брати їжу, що стоїть далі на столі;

  • Тупі кінці та широка площа захоплення ідеальні для суші, локшини та рису;

  • Виготовлялися з дерева, бамбука, металу, слонової кістки та навіть нефриту.

Як правильно їсти суші паличками

  1. Вимийте руки — це обов’язково. У ресторанах часто дають гарячий рушник.

  2. Користуйтеся паличками, а не виделкою чи ножем.

  3. Їжте по одному шматочку за раз — не розрізайте рол на менші частини.

  4. Не занурюйте суші повністю у соєвий соус — краще вмочати рол частинами.

  5. Васабі — в мінімумі, щоб смак не перекривався.

  6. Імбир використовують як «очисник» рецепторів між різними видами суші.

Дата публікації
Кількість переглядів
176
Наступна публікація

