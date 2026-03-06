- Дата публікації
Мало хто звертає увагу: навіщо на паличках для суші роблять загадкові надрізи
Суші та роли давно стали буденними стравами в Україні: їх можна замовити майже в будь-якому ресторані. І майже кожен знає, як користуватися паличками для суші. Але мало хто замислювався над одним маленьким, але дуже важливим нюансом — надрізами на кінчиках паличок.
Ці маленькі виїмки не просто для краси. Вони виконують одразу кілька функцій:
утворюють підставку хасіокі, щоб палички не торкалися столу;
допомагають чисто тримати палички під час трапези;
дають змогу легше брати їжу, особливо дрібні шматочки риби або рису.
Щоб скористатися цією хитрістю, перед їжею слід відламати кінчики по лінії надрізу — і ваша власна підставка готова.
Розміри та форми паличок
Стандартні палички для суші мають довжину 20–25 см. Квадратний перетин робить їх стійкими, круглий — класично елегантними. Квадратні палички не скочуються зі столу, а це важливо під час трапези.
Трохи історії: як з’явилися палички
Палички для їжі з’явилися ще 1200 року до нашої ери в Китаї. Найдавніші знахідки були з бронзи і використовувалися для приготування їжі та маніпуляцій з гарячими стравами.
До часів династії Хань (206 до н.е. — 22 р. н.е.) палички перетворилися на столове приладдя, а пізніше поширилися по всій Азії — від Японії до В’єтнаму.
Види паличок для суші
Японські палички
Довжина: 20 см для чоловіків, 18 см для жінок і дітей;
Загострені кінці дозволяють акуратно брати дрібну рибу або інгредієнти;
Канавки біля кінчика покращують тримання їжі;
Призначені для індивідуального використання.
Корейські палички
Металеві — нержавіюча сталь або срібло;
Довжина 23–25 см, використовуються з ложкою;
Плоскі кінці дозволяють ставити палички на стіл, не скочуються.
Китайські палички
Довші — 28 см, щоб брати їжу, що стоїть далі на столі;
Тупі кінці та широка площа захоплення ідеальні для суші, локшини та рису;
Виготовлялися з дерева, бамбука, металу, слонової кістки та навіть нефриту.
Як правильно їсти суші паличками
Вимийте руки — це обов’язково. У ресторанах часто дають гарячий рушник.
Користуйтеся паличками, а не виделкою чи ножем.
Їжте по одному шматочку за раз — не розрізайте рол на менші частини.
Не занурюйте суші повністю у соєвий соус — краще вмочати рол частинами.
Васабі — в мінімумі, щоб смак не перекривався.
Імбир використовують як «очисник» рецепторів між різними видами суші.