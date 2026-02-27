ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
2 хв

Водії в шоці: весь час ігнорували символ на панелі, а він може врятувати авто

Користувачі мережі активно обговорюють один із найчастіше ігнорованих, але надзвичайно корисних символів на панелі приладів автомобіля — значок бензоколонки.

Що означає символ бензоколонки на панелі приладів

Що означає символ бензоколонки на панелі приладів / © pexels.com

Дехто впевнений, що він сигналізує про низький рівень пального, інші ж стверджують, що цей символ лише показує, з якого боку розташована кришка бензобака.

Почалося все з повідомлення користувача з ніком jooosh8696 на популярному форумі Reddit, який звернув увагу на цей індикатор:

«Подруга каже, що потрібно заправлятися, коли з’являється цей символ. Я думав, він просто показує, з якого боку розташована кришка бензобака».

Ця невинна суперечка переросла в жваву дискусію: одні водії наполягали, що значок на панелі приладів нагадує про необхідність заправки, інші — що він лише вказує сторону бензобака. Один із учасників пояснив:

«З технічної точки зору, ви обидва праві. Якщо рівень пального низький — краще заправитися, а стрілка на значку дійсно вказує бік кришки бензобака».

Фахівці радять не доводити бак до мінімуму. Якщо пального залишається менше чверті, краще заправитися, щоб уникнути пошкодження паливного насоса.

Експерти зі Scrap Car Comparison та Insurance Edge зазначають, що у більшості сучасних автомобілів поруч із значком бензоколонки є маленька стрілка, яка показує, з якого боку авто розташована кришка паливного бака. У старих моделях цього індикатора може не бути, але іноді допомагає орієнтація ручки на значку насоса.

Важливо пам’ятати: не всі символи панелі приладів універсальні. Дизайн значків може змінюватися залежно від моделі авто, а деякі автомобілі взагалі не мають візуальних підказок.

Чому це важливо

Забути, з якого боку розташована кришка бензобака, особливо у новій або орендованій машині, — справа звичайна. Але знання цієї маленької деталі допоможе уникнути неприємностей на заправці та зробить керування автомобілем більш комфортним і безпечним.

