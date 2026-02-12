Доплата до пенсії за понаднормовий стаж: скільки виплатять 2026 року та хто має право

Доплата до пенсії за понаднормовий стаж

Правила нарахування надбавки за понаднормовий стаж 2026 року

2026 року порядок нарахування надбавки за понаднормовий страховий стаж залишився таким самим, як і раніше. Водночас змінився розмір показника, від якого залежить сума цієї надбавки — прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого законом про державний бюджет на 2026 рік. Саме від нього обчислюється максимальний розмір підвищення до пенсії за кожен повний рік стажу понад норму.

Хто має право на підвищення та нормативи стажу

Право на підвищення мають пенсіонери, яким пенсію за віком призначено відповідно до закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Для тих, кому пенсію призначено після 1 жовтня 2011 року, понаднормовим вважається страховий стаж понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

Механізм розрахунку та обмеження

За кожен повний рік такого стажу пенсія збільшується на 1% від її розміру, обчисленого відповідно до статті 27 закону, але не більше ніж на 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Це означає, що надбавка не є окремою фіксованою виплатою. Вона додається до вже обчисленої пенсії і розраховується індивідуально — залежно від кількості років страхового стажу та розміру самої пенсії. Водночас закон встановлює обмеження — навіть якщо 1% від розрахованої пенсії більший, ніж 1% прожиткового мінімуму, фактична доплата не може перевищувати саме цей граничний показник.

Розмір надбавки 2026 року

2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2595 гривень. Відповідно, максимальна надбавка за один повний рік понаднормового стажу дорівнює 25,95 гривні на місяць. Якщо людина має, наприклад, 10 років стажу понад установлену норму, її щомісячне підвищення може становити до 259,50 гривні. Якщо ж 1% від обчисленого розміру пенсії є меншим за 25,95 гривні, доплата визначатиметься саме з огляду на фактичний розмір пенсії.

Важливі нюанси та автоматизація виплат

Важливо враховувати, що йдеться лише про повні роки стажу понад норму. Неповний рік до розрахунку не береться. Крім того, підвищення нараховується автоматично під час призначення або перерахунку пенсії, додатково звертатися до Пенсійного фонду для цього не потрібно. Для осіб, яким пенсію було призначено до 1 жовтня 2011 року, діють інші підходи до визначення понаднормового стажу, передбачені перехідними положеннями законодавства.