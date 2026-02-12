Реклама

Наприкінці січня в Ужгородській міській багатопрофільній клінічній лікарні встановили нове реабілітаційне обладнання для відновлення функцій верхніх та нижніх кінцівок. Це стало можливим завдяки проєкту «Покращення реабілітаційних послуг для пацієнтів та пацієнток із порушеннями опорно-рухового апарату в Закарпатській області», що реалізується БО «МБФ “Центр соціальних проектів майбутнього”» за підтримки ПРООН в Україні в межах проєкту «Підтримка інклюзивного відновлення для забезпечення стійкості та безпеки людей в Україні» за фінансової підтримки уряду Японії.

До лікарні регулярно звертаються пацієнти з мінно-вибуховими ураженнями, переломами, контрактурами та ампутаціями, і саме завдяки новому обладнанню їхній шлях до відновлення стане швидшим та комфортнішим.

«Це обладнання справді дуже допомагає у відновленні пацієнтів. Коли люди бачать сучасні апарати, їм стає спокійніше — зникає страх, що буде боляче. Пацієнти охочіше працюють і швидше бачать результат. А для нас, фахівців, це велика підтримка: обладнання спрощує роботу й дає можливість приділити більше уваги кожному пацієнту», — коментує Катерина Зінов'єва, лікарка фізичної та реабілітаційної медицини, завідувачка відділення реабілітації Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні.

Реклама

Напередодні введення обладнання в експлуатацію в лікарні також відбулася серія тренінгів з фізичної терапії для фахівців мультидисциплінарної реабілітаційної команди. Під час занять, які проводив головний фізичний терапевт клініки Інституту вертебрології і реабілітації Артем Згурський, учасники опрацювали сучасні підходи до відновлення функцій верхніх і нижніх кінцівок, а також методи фізичної терапії при болю в попереку.

Навчання було максимально практичним: теорію відразу закріплювали відпрацюванням навичок. Учасники вчилися оцінювати стан пацієнтів, працювати з болем, відновлювати рухи, застосовувати мануальні техніки й підбирати терапевтичні вправи під конкретну людину. Важливо, що техніки демонстрували на учасниках, тож кожен мав можливість максимально зануритися в процес.

Наразі фахівці вже застосовують отримані знання у щоденній роботі, що дозволяє їм почуватися впевненіше, а пацієнтам — отримувати кращі результати.