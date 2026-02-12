ТСН у соціальних мережах

Любов Міндіч заявила, що проживає із чотирма дітьми в Ізраїлі Актуально

До редакції "Українських новин" надійшло звернення від адвокатів із проханням оприлюднити позицію Любові Міндіч, сестри бізнесмена Тимура Міндіча щодо останнього сюжету Слідство.інфо. Наводимо надісланий коментар у повному обсязі.

Любов Міндіч заявила, що проживає із чотирма дітьми в Ізраїлі

"По-перше. Питання телефоном журналіст Слідство.інфо ставив одні, а інформацію опублікував зовсім іншу. З питань, висвітлених у розслідуванні, журналіст моїх коментарів не запитував. Тому хочу скористатися своїм правом на відповідь.

По-друге, я живу в Ізраїлі, а не у Москві. Усі мої діти народилися в Ізраїлі. Тут їхній дім.

По-третє, дітей у мене не троє, а четверо, дякувати Богу. Жаль, ніхто з журналістів це не уточнив.

І останнє – я давно вже доросла дівчинка, і я не знала, що у 50 років, мені, будучи непублічною сімейною людиною, потрібно звітувати по телефону незнайомим людям про те, за кого виходити заміж, скільки народжувати дітей і як їх виховувати. Наступного разу обов'язково уточнюсь. Очевидно, що завдання цих медіаатак зовсім інші. Якщо немає доказів, можете копатися у брудній білизні й надалі, але сенсацій ви не знайдете. Хоча вигадати можна що завгодно", - заявила вона.

