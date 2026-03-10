Звичайна монета з сейфа бабусі виявилася скарбом: родина була шокована її вартістю

Скринька / © Pixabay

Іноді найнесподіваніші знахідки роками ховаються у старих родинних схованках, до яких ніхто не торкається десятиліттями. Звичайне сортування речей покійної родички обернулося для однієї сім’ї відкриттям справжньої нумізматичної цінності: замість звичної біжутерії у сейфі виявили рідкісну американську золоту монету початку ХХ століття.

Про це жінка написала на Reddit.

Жінка вирішила перебрати речі, що залишилися після смерті бабусі. Серед іншого вона дістала із сейфа масивну підвіску, яку покійна заповіла своїй онучці. Дівчина-підліток одразу виявила бажання носити кулон як повсякденну прикрасу. Проте мати вирішила проявити обачність і спершу з’ясувати походження виробу.

Публікація фотографій викликала миттєву реакцію експертів з нумізматики. Вони швидко ідентифікували предмет і приголомшили родину його реальною ринковою вартістю.

На золотій підвісці була закріплена старовинна монета із зображенням орла, що летить над сонцем, і написом «United States of America Twenty Dollars». На реверсі викарбувана статуя Свободи з факелом та оливковою гілкою, а також рік випуску — 1908.

Експерти пояснили, що це славнозвісна Saint-Gaudens Double Eagle («Подвійний орел Сент-Годенса») — одна з найвідоміших та найцінніших золотих монет в історії Сполучених Штатів. Свій дизайн вона отримала завдяки американському скульптору Августу Сент-Годенсу, який розробив ескіз за особистою ініціативою президента Теодора Рузвельта. Сплав монети на 90% складається з чистого золота та на 10% із міді.

За оцінками колекціонерів, базова ринкова вартість лише самої монети, без урахування золотої оправи та ланцюжка, становить близько 4900 доларів США (приблизно 214 тисяч гривень). На ринку рідкісних монет подібні екземпляри у відмінному стані можуть оцінюватися ще дорожче.

Нумізмати та користувачі мережі настійно порекомендували родині не дозволяти підлітку використовувати кулон як щоденний аксесуар. Експерти наголошують на високому ризику втрати або механічного пошкодження дорогоцінного металу.

Більшість коментаторів зійшлися на думці, що таку річ варто зберігати у безпечному місці як надійну фінансову інвестицію та сімейну реліквію, передаючи її лише до особливих життєвих подій, наприклад, на повноліття або весілля.

Сама власниця знахідки зізналася, що до консультації з фахівцями була абсолютно необізнаною у сфері колекціонування монет.

Нагадаємо, на півночі Польщі двоє фермерів під час польових робіт знайшли скарб XVII століття. Йдеться про 162 срібні монети та побутові артефакти, які зацікавили археологів.