Королева Сільвія в ніжному весняному аутфіті приїхала з чоловіком-королем до Польщі

Королівське подружжя Швеції прибуло з візитом до Польщі.

Королева Сильвія та король Карл Густав з президентським подружжям Польщі

Королева Сільвія і король Карл Густав з президентським подружжям Польщі / © Getty Images

Президент Польщі Кароль Навроцький і його дружина Марта вітали короля Швеції Карла Густава та королеву Сільвію у президентському палаці у Варшаві.

82-річна королева Сільвія обрала для заходу ніжний лук у рожевих відтінках. На ній було пальто без коміра та стильні світлі туфлі, також вона доповнила свій образ маленьким капелюхом і сережками з трьома маленькими перлинами. На обличчі королеви був легкий денний макіяж, волосся укладене, а в руках вона тримала букет квітів.

Королева Сільвія і король Карл Густав з президентським подружжям Польщі / © Getty Images

Королева Сільвія і король Карл Густав з президентським подружжям Польщі / © Getty Images

Перша леді Польщі Марта Навроцька одягла темне баклажанове пальто і капелюх до тону, взула шкіряні туфлі-човники на підборах і зробила світлий манікюр та легкий макіяж на обличчі, а її волосся було зібране в пучок ззаду.

Скільки днів триватиме візит королівського подружжя Швеції до Польщі, наразі не повідомляється, але, ймовірно, ми ще побачимо Сільвію та Карла Густава на заходах у цій поїздці.

