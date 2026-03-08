Реклама

У Китаї чоловік під час забою качки зробив несподіване відкриття — у шлунку птаха він виявив золоті частинки загальною вагою близько 10 грамів. Вартість знахідки оцінили приблизно у 12 тисяч юанів (близько 1800 доларів США, 78 236 гривень).

Про це пише SCMP.

Інцидент стався у лютому. Селянин на прізвище Лю, який вирощує качок на вільному вигулі, помітив у шлунку однієї з них блискучі частинки. Після перевірки на вогнестійкість з’ясувалося, що це справжнє золото.

За словами чоловіка, птахи паслися біля річки, де в минулому активно добували золото. Ймовірно, качка проковтнула ґрунт або пісок, що містив золоті частинки.

Фахівці пояснюють, що золото не перетравлюється організмом і зазвичай проходить через травну систему без шкоди. Водночас великі або забруднені шматки металу можуть становити небезпеку, спричиняючи, наприклад, кишкову непрохідність.

Золото у шлунку качки / © scmp.com

Сам Лю зазначає, що подібні випадки в його регіоні траплялися й раніше. Інші місцеві жителі також знаходили золоті частинки у качках, однак такого великого обсягу, за його словами, ще ніхто не виявляв.

Водночас деякі користувачі Інтернету засумнівалися у правдивості історії. У Бюро природних ресурсів повіту Лонгхуей заявили, що для остаточного підтвердження походження металу потрібна додаткова експертиза.

Посадовці також нагадали, що торік місцеві жителі знаходили понад 10 грамів золота, промиваючи пісок у річці Ченьшуй, яка протікає через регіон. У минулому вона була відомим місцем золотодобування.

Золото зі шлунку качки / © scmp.com

Від 1970-х до 1990-х років ця річка спричинила справжню «золоту лихоманку» серед місцевого населення, поки влада не заборонила приватний видобуток дорогоцінного металу.

Згідно з китайським законодавством, усі підземні ресурси, включно з корисними копалинами та історичними артефактами, належать державі. Тому питання про те, кому саме має належати золото, знайдене у качці, залишається відкритим.

Цікаво, що подібні випадки згадуються ще в історичних джерелах. У часи династії Тан (618–907 роки) китайські селяни збирали дрібні частинки золота з посліду качок і гусей, які могли проковтнути метал разом із піском.

