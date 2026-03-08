Китай побудував колосальну підземну машину гіпергравітації: навіщо вона Пекіну (фото)

У Китаї створили гігантську центрифугу гіпергравітації / © Associated Press

У Китаї створили гігантську підземну установку, здатну відтворювати процеси, які у природі тривають сотні років, всього за кілька днів. Унікальна машина працює на основі гіпергравітації та допомагає вченим досліджувати геологічні процеси, поведінку ґрунтів і стійкість масштабних інженерних споруд.

Про це пише dailygalaxy.

Машина під землею

Нова установка розташована під містом Ханчжоу на сході Китаю. Вона знаходиться у круглій підземній камері площею близько 230 квадратних метрів на глибині 15 метрів. Така конструкція допомагає ізолювати потужні вібрації, які виникають під час роботи.

Пристрій працює за принципом величезної центрифуги. Усередині розміщено масивне обертове плече радіусом 6,4 м, яке розкручує моделі різних об’єктів на дуже високих швидкостях. Завдяки цьому на них діють екстремальні фізичні навантаження, що дозволяє дослідникам спостерігати, як матеріали руйнуються або деформуються.

У результаті процеси, які у природі тривають століттями, можна змоделювати всього за кілька днів.

Китай побудував підземну машину гіпергравітації Фото Xinhua

Майже дві тисячі сил тяжіння

Нова установка отримала назву CHIEF1900. Вона працює у Центрі експериментів з гіпергравітації при Чжецзянському університеті.

Машина здатна створювати навантаження до 1900 g-tonnes — тобто майже у дві тисячі разів більше за силу тяжіння Землі. Для порівняння, звичайна пральна машина під час віджиму створює приблизно 2g.

CHIEF1900 перевершила попередній світовий рекорд. Раніше найбільшою подібною установкою була центрифуга потужністю 1200 g-tonnes, яку використовував Інженерний корпус армії США.

CHIEF1900 Фото Xinhua

Як працює гіпергравітація

Під час експериментів у центрифугу поміщають масштабні моделі інженерних споруд. Наприклад, триметрова модель дамби при навантаженні 100g отримує ті самі внутрішні напруження, що і справжня дамба висотою 300 метрів.

Це дозволяє інженерам заздалегідь визначати можливі слабкі місця великих об’єктів — гідроелектростанцій, морських платформ або інфраструктури високошвидкісних залізниць.

Також установка дає змогу прискорювати геологічні процеси. Наприклад, дослідники можуть за кілька днів змоделювати переміщення забруднень у ґрунті, яке в природі може тривати тисячі років.

Інвестиція у науку

Будівництво комплексу обійшлося приблизно у 285 млн доларів. Проєкт був затверджений китайською Національною комісією з розвитку та реформ у 2021 році.

У лабораторії розташовано шість експериментальних модулів, які використовують для досліджень у різних галузях:

інженерія дамб і схилів;

сейсмічні процеси;

глибоководна інженерія;

геологічні процеси

Розробники планують зробити установку міжнародною науковою платформою. Дослідники з різних країн зможуть бронювати час роботи з центрифугою — подібно до того, як астрономи користуються великими телескопами.

За словами науковців, нова машина дозволить отримувати реальні фізичні дані, а не лише покладатися на комп’ютерні моделі, що може призвести до відкриття нових явищ і наукових теорій.

