Чому з фронту зникли "Джавеліни": відповідь західного експерта

Секрет зникнення Javelin: Куди поділися легендарні ПТРК з передової / © commons.wikimedia.org

Джавеліни 2022 року стали одним із символів спротиву українців російській агресії. В Мережі було чимало мемів про «святу Джавеліну» і навіть ходили чутки, що деякі українці називали Джавелінами своїх дітей. Стаття за статтею писала про те, як Javelin масово спалюють російські танки.

Однак сьогодні рідко хто чує про Javelin. Кадри цієї системи наразі рідкісні, і ніхто не обговорює її. То що ж сталося з Javelin? Чи закінчилися в України ці ракети? Про це пише оглядач Ісаак Зейтц для 19fortyfive.

Як вивилося, розвиток безпілотних систем, які набули стрімого поширення у війні в Україні, і війна з Іраном показали непотрібність славнозвісних «Джавелінів». У поточній дійсності вони виявилися не актуальні. Їхні функції можуть виконувати звичайні дешеві дрони-камікадзе.

Експерт визнає, що Javelin залишається однією з найдосконаліших протитанкових керованих ракет (ПТРК) у світовому арсеналі. Але незважаючи на 95% надійність у випробуваннях Spiral 2 та смертельну кумулятивну боєголовку з тандемним зарядом, Javelin стикається з серйозними логістичними та економічними труднощами.

«Поширення дронів з оглядом від першої особи (FPV) забезпечує аналогічні можливості атаки зверху за значно меншу ціну, ніж у Javelin, яка становить 178 000 доларів», — пояснює експерт.

Зейтц робить висновок, що хоча Javelin залишається провідною системою «вистрілив і забув», його дефіцит та 24-місячний термін виробництва змусили перейти до дешевших, масштабованих безпілотних систем.

Довго вчити користуватися

Незважаючи на те, що виробник рекламує Javelin як просту у використанні систему, правда полягає в тому, що для ефективного використання ракети потрібна ретельна підготовка. Ще у 2022 році газета Washington Post опублікувала статтю, в якій висвітлювалася недостатня підготовка та відсутність інструкцій користувача для українських військових. Ці проблеми призводять до осічок та промахів ракет повз цілі.

Проблема постачання

Однак, до того часу, як проблему недостатнього навчання було вирішено, почала виникати проблема постачання. На початку війни Захід поступово почав усвідомлювати, що виробництво зброї в США та Європі має значно збільшитися, щоб підтримувати Україну.

На початку війни Lockheed Martin та Raytheon виробляли близько 2100 систем Javelin на рік, але після 2022 року компанії планували збільшити виробництво до 4000.

Однак, згідно з повідомленнями, Україні потрібно близько 500 Javelin на день, щоб адекватно відбити російські атаки, а це означає, що збільшене виробництво Lockheed забезпечить Україну лише на вісім днів (за умови, що всі Javelin нового виробництва будуть відправлені до України раніше, ніж численні інші клієнти Lockheed).

Після 2022 року ракетний арсенал України значно вичерпався, і хоча вона все ще отримувала регулярні поставки, її дефіцит означав, що Javelin випав з поля зору громадськості в наступні роки.

Недостатньо вигоди за свої гроші

Війна виявила, що невеликі, дешеві безпілотники можуть виконувати ту саму основну функцію, що й Javelin, за значно меншу вартість. Ціна повної системи з однією ракетою та пусковою установкою може коливатися від 178 000 до 249 700 доларів.

Безпілотник, пілотований досвідченим оператором, може досягти приблизно тих самих найкращих атакувальних можливостей, не наражаючи свого користувача на ризик і за значно меншу вартість.

Безпілотники-камікадзе швидко стали основою протитанкових можливостей України завдяки своїй більшій універсальності порівняно з американськими ПТРК. Операція не вимагала навчання інструкторів НАТО для їх використання; безпілотники можна було легко виготовляти у великих кількостях і використовувати як для боротьби з технікою, так і з піхотою.

За інформацією видання, сьогодні Україна все ще використовує Javelin, але вони вже не потрапляють у заголовки газет, як колись. Це знову ж таки завдяки поширенню дешевих безпілотників, які пропонують приблизно ті ж можливості за значно меншу ціну.

Javelin — одна з багатьох систем зброї, яку замінили дешеві дрони. Навіть інші системи дронів, такі як Bayraktar та Switchblade, були замінені на FPV через їхню нижчу вартість та більшу універсальність.

