Отрезал себе ногу и более 2 часов сражался: украинский воин поразил всех своей историей с фронта (фото, видео)

Алексей Капелюшный / © ТСН

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Боец 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ Алексей Капелюшный рассказал, что в 2022 году сам отрезал себе ногу, чтобы продолжить бой. Впоследствии защитник Украины попал в плен, где пережил издевательства оккупантов. Военного удалось обменять, и он продолжает службу в армии.

Об этом он рассказал в интервью корреспондентке ТСН Юлии Кириенко.

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Военный рассказал об обороне Верхнеторецкого

Украинский военный рассказал об ожесточённом бою в Верхнеторецке. Он отметил, что в этом бою участвовал один украинский батальон против шести российских.

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Кроме того, у оккупантов было много бронетехники и артиллерии. Несмотря на это, украинские военные уничтожили 4 российских батальона.

«У нас был приказ занять самый дальний дом в селе. Круговая оборона», — рассказал Алексей Кпелюшный.

Он отметил, что именно так они оказались в окружении.

Алексей Капелюшный / © ТСН

«Мы вступили в бой. Потому что пехоты было очень много. К сожалению, ребята через некоторое время начали гибнуть. Бой проходил так: мы в одном дворе, они (россияне — ред.) за забором. А потом стрелялись уже даже в одном дворе», — сказал военный.

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Алексей Капелюшный рассказал, что в какой-то момент он понял, что остался один на один с оккупантами.

«Я уже отстреливался из дома. Они начали забрасывать гранатами. Я выбрал такую комнату, в которую был только один вход. Окон в ней не было. Возможно, это должна была быть ванная комната. И как-то мне повезло, что 4 гранаты из 5 взорвались, но они не причинили никакого вреда. А вот пятую я уже не услышал, она упала под ногу и взорвалась. Ногу чуть не оторвало. Меня штурмуют. Я как-то не потерял сознание и сориентировался, что нужно делать», — рассказал военный.

Алексей Капелюшный отрезал себе ногу и продолжил бой

Украинский защитник отметил, что тогда ему удалось отбиться от оккупантов.

«Я понял, что нога мне очень мешает. Я ничего лучшего не придумал, как отрезать её. Так я ещё удерживал оборону около 2,5 часов. Я всё думал, что кто-то из моих услышит и, может, придёт на помощь», — сказал боец.

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Алексей Капелюшный отметил, что отрезанную ногу он положил рядом с собой и продолжил сражаться. Военный отметил, что ему удалось уничтожить 5–7 россиян.

«Когда человек загнан в угол и ему очень страшно — ты творишь невероятные вещи», — подчеркнул он.

Военный отметил, что его штурмовали «Вагнер» и «ДНРовцы». После неудачных штурмов командир противника отдал приказ поджечь дом, в котором находился Алексей Капелюшный.

«Я понимал, что сейчас сгорю заживо. А оторванная нога и сгореть заживо в один день — это уже перебор. Конечно, мне было очень страшно и больно. Они уже окружили дом. Они очень злы на меня, и в какой-то момент до меня доходит, что это уже конец. Свой автомат я оставил в комнате, снял шевроны и принял волевое решение. Я знал — я выползу, и меня застрелят. Я пополз, меня сразу не застрелили», — рассказал воин.

Воин рассказал, как попал в плен

Военный отметил, что оккупанты его не убили, поскольку приняли за «наемника НАТО».

«Они думали, что это какой-то командир или американский наемник. Они были очень недовольны тем, что им пришлось меня тащить», — вспоминает он.

Алексей Капелюшный рассказал, что оккупанты украли у него часы и даже подрались из-за вещей.

«Я потерял кровь, а адреналин очень изматывает. Я понял, что теряю сознание. Гривны они забрали, телефон iPhone. Их командир показался мне среди этой голизни вполне адекватным», — рассказал военный.

Затем военного отвезли в Горловку. Оккупанты даже избивали тяжелораненого и не оказывали ему медицинской помощи. Алексея Капелюшного также допрашивали в плену.

«Меня потащили на каталку, и тут я всё-таки потерял сознание. Я очнулся посреди операции. Я говорю: „Что ты делаешь?“ Они мне: „Колено тебе отрезаем, чтобы ты не вернулся в строй“, — вспоминает воин.

Отношение в больнице: как один человек помогал раненому защитнику

Военный отметил, что в Горловке заведующая больницей набросилась на него с обвинениями в «фашизме», а уборщица прибежала, чтобы накричать на него, потому что её родственник воевал на стороне оккупантов и погиб.

«Среди всего этого мрака был один человек, который подошел и спросил на ухо, помню ли я чей-то номер телефона. Я сразу удивился, отнесся к этому с подозрением. А потом я вспомнил номер сестры, она записала его себе на салфетку. Этот человек делал вид, что проводит процедуры, а потом сообщила моей сестре, что я в плену. Потом она даже принесла мне конфетку. Я там доедал то, что недоедали их раненые, так что она прятала там котлетку среди всего этого. Потом она сказала мне, что здесь не все хотят России, есть те, кто ждет Украины. Даже ради одного этого человека стоит освободить Горловку», — подчеркнул военный.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: «Я — НЕ ДЖЕЙСОН СТЕЙТХЭМ! Сам отрезал ногу, чтобы продолжить бой, выжил в плену и похитил документы у русских»

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