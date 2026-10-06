Чума в России: россияне убирают новости о болезни и меняют причины смерти ученой

Чума в РФ

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Российские чиновники сначала сообщали о возможном случае чумы, но впоследствии эти заявления начали исчезать, а федеральные власти озвучили другую версию смерти женщины.

На расхождениях в сообщениях обратил внимание Newsweek.

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3 октября чиновники в Байкальске предупредили жителей не ехать в соседний Шелехов. Причиной назвали сообщение о чуме. Впоследствии это сообщение было удалено.

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Параллельно телеканал REN TV убрал пять своих публикаций, в которых упоминалась чума.

Еще одну версию сначала обнародовал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он написал, что женщина скончалась от чумы. Позже чиновник отредактировал свое сообщение и изменил формулировку: теперь речь шла о том, что женщина могла умереть от чумы.

Федеральные власти назвали другую причину смерти

Впоследствии федеральные власти России представили иное объяснение смерти. Вместо чумы там заявили о пневмонии неизвестной этиологии, то есть воспалении легких, причина которого не установлена.

В течение короткого времени в одном случае появилось несколько различных формулировок от прямого заявления о смерти от чумы до предположения о возможной чуме, а затем — к версии о пневмонии неизвестного происхождения.

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Рубио требует от Москвы объяснений

На ситуацию отреагировал госсекретарь США Марк Рубио.

Во вторник, 6 октября, во время выступления в Исландии он заявил, что Россия должна предоставить больше информации о смерти женщины. По словам Рубио, Соединенные Штаты следят за ситуацией «очень внимательно, час за часом».

Именно расхождение между первыми сообщениями о чуме российских чиновников и последующим федеральным объяснением стало поводом для вопросов о том, что произошло.

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