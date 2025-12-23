Закопує кістки й тягне іграшки під диван: пояснення поведінки собаки, яке здивує

Собака / © Pixabay

Багато власників помічали: собака ретельно запихає ласощі під ковдру, ховає іграшку за диваном або закопує кістку у дворі. З боку це може видаватися як тривожна поведінка або страх залишитися голодним. Насправді ж причина значно простіша — і набагато давніша.

Про це повідомило видання Science Alert.

Експерти з поведінки тварин пояснюють: собаки демонструють інстинкт, успадкований від диких предків. У науці така поведінка називається «кешуванням» — зберіганням їжі або цінних предметів у прихованих місцях для подальшого використання. Це поширене явище у тваринному світі — від білок і ворон до лисиць і вовків.

Існують дві основні форми кешування. Перша — зберігання запасів у кількох конкретних місцях, як це роблять білки. Друга — розсіяне накопичення, коли їжу ховають у багатьох точках, зменшуючи ризик втрат. Саме цей тип був характерний для диких псових і зберігся у сучасних собак як інстинктивний «відголосок» минулого.

Фахівці наголошують: домашні собаки не ховають ласощі через страх, що їх перестануть годувати. Вони не прогнозують голод і не «готуються до апокаліпсису». Поведінка зумовлена механізмами виживання, закладеними еволюцією. Водночас у тварин із травматичним досвідом — наприклад, у колишніх безпритульних собак — ховання може посилюватися як спосіб зменшити стрес.

Таку схильність також частіше помічають у мисливських порід — тер’єрів, гінчаків і собак із вираженим пошуковим інстинктом. Вони активно використовують нюх і просторову пам’ять, щоб запам’ятовувати місця схованок.

Експерти радять не боротися з цією звичкою, а спрямовувати її в безпечне русло. Інтерактивні іграшки, нюхальні килимки та головоломки для повільного годування допомагають задовольнити природну потребу собаки шукати й «добувати» їжу. Це знижує рівень нудьги та тривожності й може навіть зменшити бажання копати у дворі.

Якщо ж собака починає гарчати або агресивно захищати їжу, фахівці радять переглянути умови утримання: збільшити кількість іграшок, розділяти зони годування для кількох тварин і за потреби звернутися до ветеринара або поведінкового спеціаліста.

Тож наступного разу, коли ваш пес ретельно маскуватиме улюблену кістку, можна не хвилюватися. Це не протест і не паніка — це цілком нормальна поведінка, яка нагадує про його дике походження.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що обираючи собаку, важливо враховувати його темперамент, потреби та рівень активності. Дресувальниця склала перелік порід, які найкраще підходять для ролі домашнього улюбленця.