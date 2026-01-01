Які кімнатні рослини ростуть без світла: добірка з 6 витривалих видів

Зміїна рослина

У кімнаті без природного світла теж може бути зелено. Фахівці наголошують: достатньо підібрати правильні рослини та забезпечити мінімальне штучне освітлення — і навіть темні приміщення оживуть.

Про це повідомило видання Real Simple.

Садівник Джастін Хенкок розповів, що за наявності ламп можна виростити майже будь-яку кімнатну рослину. Експерти поділилися добіркою видів, які особливо добре почуваються за низької освітленості та не потребують складного догляду.

Однією з найневибагливіших вважають заміокулькас. Він повільно росте в тіні, довго витримує пересушений ґрунт і потребує мінімум уваги. Водночас Рослина токсична у разі потрапляння всередину, тож її тримають подалі від дітей і тварин.

Подібною витривалістю вирізняється і сансеверія. Вона спокійно переносить нестачу світла й води, але активніше розвивається під яскравішими лампами. Якщо кущ розростеться, його легко поділити: достатньо відокремити частину кореневища з листям.

Ще один універсальний варіант — аглаонема. Її строкате листя додає кольору інтер’єру, а сама рослина не вибаглива у догляді. Вона менш стійка до пересушування, ніж заміокулькас чи сансеверія, але короткі перерви між поливами витримує без проблем.

Тим, хто шукає більшу за розмірами рослину, експерти радять плямистий лавр. Він добре росте під штучним освітленням, любить прохолоду та вологе повітря. Регулярне обприскування допомагає відтворити природні умови, у яких лавр формує густе листя.

Окрему увагу заслуговують орхідеї-коштовники. Їх цінують не за квіти, а за декоративне листя зі смугастим малюнком. Рослина полюбляє підвищену вологість і суглинковий ґрунт, а полив потрібен тоді, коли верхній шар землі підсихає.

Завершує список чавунна рослина — справжній «солдат» серед кімнатних видів. Вона походить із Японії, переносить холод, пропущені поливи та повну відсутність сонця. Головне — уникати прямих променів і дати ґрунту висихати між поливами, аби не допустити гниття коренів.

