Кубок африканських націй-2025: визначилися всі пари 1/8 фіналу
Стала відома сітка плейоф турніру.
У середу, 31 грудня, завершився груповий етап Кубка африканських націй-2025.
За його підсумками стали відомі всі збірні, які продовжать боротьбу за трофей у плейоф.
Загалом до 1/8 фіналу турніру пробилися 16 національних команд. Матчі цієї стадії відбудуться від 3 до 6 січня.
Пари 1/8 фіналу Кубка африканських націй-2025
Субота, 3 січня
18:00. Сенегал – Судан
21:00. Малі – Туніс
Неділя, 4 січня
18:00. Марокко – Танзанія
21:00. ПАР – Камерун
Понеділок, 5 січня
18:00. Єгипет – Бенін
21:00. Нігерія – Мозамбік
Вівторок, 6 січня
18:00. Алжир – ДР Конго
21:00. Кот-д'Івуар – Буркіна-Фасо
Сітка плейоф Кубка африканських націй-2025
Кубок африканських націй-2025 відбувається у Марокко за участю 24 національних збірних, які було розподілено на шість груп. До плейоф вийшли по дві найкращі команди з кожного квартету та чотири з шести володарів третіх місць.
Фінал турніру відбудеться 18 січня 2026 року в Рабаті.
Чинним володарем трофею є збірна Кот-д'Івуару, яка у фіналі попереднього розіграшу Кубка африканських націй здолала Нігерію з рахунком 2:1.
Рекордсменом за перемогами на Кубку Африки є збірна Єгипету, яка вигравала цей турнір сім разів (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).