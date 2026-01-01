Кубок африканських націй-2025: визначилися всі пари 1/8 фіналу

Збірна Кот-д'Івуару / © Associated Press

У середу, 31 грудня, завершився груповий етап Кубка африканських націй-2025.

За його підсумками стали відомі всі збірні, які продовжать боротьбу за трофей у плейоф.

Загалом до 1/8 фіналу турніру пробилися 16 національних команд. Матчі цієї стадії відбудуться від 3 до 6 січня.

Пари 1/8 фіналу Кубка африканських націй-2025

Субота, 3 січня

18:00. Сенегал – Судан

21:00. Малі – Туніс

Неділя, 4 січня

18:00. Марокко – Танзанія

21:00. ПАР – Камерун

Понеділок, 5 січня

18:00. Єгипет – Бенін

21:00. Нігерія – Мозамбік

Вівторок, 6 січня

18:00. Алжир – ДР Конго

21:00. Кот-д'Івуар – Буркіна-Фасо

Сітка плейоф Кубка африканських націй-2025

Сітка плейоф Кубка африканських націй-2025 / x.com/CAF_Online

Кубок африканських націй-2025 відбувається у Марокко за участю 24 національних збірних, які було розподілено на шість груп. До плейоф вийшли по дві найкращі команди з кожного квартету та чотири з шести володарів третіх місць.

Фінал турніру відбудеться 18 січня 2026 року в Рабаті.

Чинним володарем трофею є збірна Кот-д'Івуару, яка у фіналі попереднього розіграшу Кубка африканських націй здолала Нігерію з рахунком 2:1.

Рекордсменом за перемогами на Кубку Африки є збірна Єгипету, яка вигравала цей турнір сім разів (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).