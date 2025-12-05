Philip Morris розширює багаторічне партнерство зі Scuderia Ferrari HP: бренд ZYN з’явиться на болідах Формули 1

Реклама

Новина з’явилася на сайті компанії 3 грудня 2025 року.

Розширення партнерства почнеться вже в новому сезоні 2026 року та планується на наступні роки. Одним із ключових елементів оновленої співпраці стане поява бренду нікотинових паучів ZYN на болідах Scuderia Ferrari HP під час визначених етапів чемпіонату. Вперше логотип ZYN буде представлений під час Гран-прі Абу-Дабі 7 грудня 2025 року.

У Ferrari зазначають, що півстолітня співпраця з PMI розвивається завдяки спільному прагненні до досконалості та інноваціях.

«Оновлений формат партнерства з PMI є конкретним прикладом нашого підходу до інновацій та відповідальності. Ми пишаємося розвитком співпраці, яка триває понад п’ятдесят років», — заявив Лоренцо Джорджетті, директор з доходів від гонок Ferrari.

PMI послідовно трансформує свій бізнес, зменшуючи залежність від традиційних тютюнових продуктів. За перші дев’ять місяців 2025 року 41% чистого доходу компанії припало саме на категорію бездимних продуктів.

Нікотинові паучі ZYN залишаються лідером ринку США* і єдині в цій категорії, авторизовані Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів та лікарських засобів США (FDA) як такі, що відповідають вимогам захисту громадського здоров’я.

*заявлені обсяги поставок у США та оцінка обсягів продажів ZYN на ринку з січня 2025 року по липень 2025 року.

З 2008 року PMI інвестувала понад $14 млрд у наукові дослідження, розробку та комерціалізацію бездимних альтернатив. Компанія заявляє про намір повністю відмовитися від продажу сигарет у майбутньому.

В Україні Philip Morris запустила нікотинові паучі ZYN на початку 2025 року. Інвестиції в запуск оцінюються у 200 млн грн.