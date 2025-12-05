Жінки вдаються до незвичайного рішення через гостру нестачу чоловіків: подробиці

Чоловік / © Freepik

Реклама

У Латвії висококваліфіковані та успішні жінки стикаються з серйозною проблемою — дефіцитом чоловіків. Через високу смертність серед чоловіків, еміграцію та соціальні причини самотні жінки все частіше звертаються до сервісів «чоловік на годину».

Про це пише Daily Star.

Що пропонують сервіси «чоловік на годину»

Послуги дозволяють замовити чоловіка для побутових робіт — ремонт, збір меблів, дрібні домашні роботи. Чоловік приїжджає протягом години після замовлення онлайн або телефоном. Такий формат стає альтернативою справжнім стосункам у країні, де чоловіків значно менше.

Реклама

За статистикою, жінок у Латвії на 15,5% більше, ніж чоловіків, а жінки живуть в середньому на 11 років довше. Висока смертність серед чоловіків і їхня еміграція створюють дефіцит партнерів, особливо для жінок від 30 до 40 років. Освічені та успішні жінки не можуть знайти відповідного партнера, тож обирають сервіси «чоловік на годину».

Сервіс «чоловік на годину» покликаний полегшити побутові задачі, але він також відображає ширшу соціальну проблему — розрив між кількістю чоловіків і жінок у Латвії. Соціолог Байба Бела зазначає, що дефіцит чоловіків особливо відчутний у середньому віці, коли жінки прагнуть створити сім’ю, а чоловіки часто відсутні через смертність або еміграцію.

Нагадаємо, щодня люди випускають гази до 20 разів, і жіночі пуки зазвичай мають більш різкий запах через вищу концентрацію сірководню. Дослідження показали, що ця речовина не лише відповідає за характерний аромат, а й може мати користь для здоров’я мозку, зокрема впливати на процеси, пов’язані з хворобою Альцгеймера.