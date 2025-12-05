Женщины прибегают к необычному решению из-за острой нехватки мужчин: подробности

Человек / © Freepik

В Латвии высококвалифицированные и успешные женщины сталкиваются с серьезной проблемой – дефицитом мужчин. Из-за высокой смертности среди мужчин, эмиграции и социальных причин одинокие женщины все чаще обращаются к сервисам «муж на час».

Об этом пишет Daily Star.

Предлагающие сервисы «человек в час»

Услуги позволяют заказать мужчину для бытовых работ – ремонт, сбор мебели, мелкие домашние работы. Человек приезжает в течение часа после заказа онлайн или по телефону. Такой формат становится альтернативой настоящим отношениям в стране, где мужчин гораздо меньше.

По статистике, женщин в Латвии на 15,5% больше мужчин, а женщины живут в среднем на 11 лет дольше. Высокая смертность среди мужчин и их эмиграция создают дефицит партнеров, особенно женщин от 30 до 40 лет. Образованные и успешные женщины не могут найти соответствующего партнера и выбирают сервисы «муж на час».

Сервис «муж в час» призван облегчить бытовые задачи, но он также отражает более широкую социальную проблему — разрыв между количеством мужчин и женщин в Латвии. Социолог Байба Бела отмечает, что дефицит мужчин особенно ощутим в среднем возрасте, когда женщины стремятся создать семью, а мужчины часто отсутствуют из-за смертности или эмиграции.

