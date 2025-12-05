Маша Ефросинина удивила своим весом: "У меня есть психологические проблемы"

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина рассекретила свой вес.

Знаменитость на проекте "Экзамен" призналась, что в основном не взвешивается, поскольку у нее есть относительно этого свои определенные психологические проблемы. В основном Маша Ефросинина ориентируется в параметрах тела. Тем не менее, когда ведущая делает осмотры организма, то в клинике становится на весы. Ведущая весит около 63 килограммов.

Правда, Маша Ефросинина признается, что ее вес довольно часто меняется. Меньше всего она весила 60 кг, а больше всего - 86. При этом, когда ведущая видит на весах цифру 65, то начинает себе не нравиться.

"Я не взвешиваюсь очень много лет. У меня есть свои психологические проблемы. Я делаю замеры, но когда я в клиниках на чекапе - 63 кг. Но у меня колебания бывают серьезные. 60 кг - минимум, 65 кг - я уже начинаю себе не нравиться. Я стараюсь держаться в весе 63 килограммов", - делится ведущая.

