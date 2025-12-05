Женские пуки пахнут хуже, чем мужские: наука подтверждает и объясняет почему

Газы / © Credits

В среднем каждый человек пускает газы до двух десятков раз в день, но их запах может существенно отличаться. И, как показывают исследования, женские пуки обычно имеют более резкий аромат, чем мужские. Но, несмотря на это, у этого явления есть научное объяснение и даже неожиданная польза для здоровья.

Об этом пишет New York Post.

Все началось еще в 1998 году, когда гастроэнтеролог Майкл Левитт, известный в научных кругах как «король пукания», решил исследовать, какие именно газы отвечают за характерный запах метеоризма. Для эксперимента он пригласил 16 здоровых добровольцев и предложил им прикрепить специальные мешки для сбора газов, соединенные с ректальной трубкой. После порции фасоли пинто и слабительного исследователи получили достаточно материала для анализа.

Газохроматография показала: главные «виновники» неприятного запаха – это серосодержащие соединения, в частности сероводород, известный ароматом «тухлых яиц». И хотя мужчины обычно производят больший объем газов, именно женские образцы содержали значительно более высокую концентрацию сероводорода. Независимые судьи, оценивавшие запах, также признали, что женские пуки пахнут интенсивнее.

Интересно, что женщины обычно больше стесняются темы выпукивания. Исследование 2005 года выяснило: гетеросексуальные мужчины наиболее спокойно относятся к возможному запаху, в то время как женщины наиболее обескуражены.

Но есть и хорошая новость: сероводород в малых концентрациях может быть полезен. Это вещество участвует в важном процессе сульфгидратации, который помогает клеткам мозга взаимодействовать. С возрастом уровень сульфгидратации падает, и особенно резко – у людей с болезнью Альцгеймера.

В 2021 году ученые из Johns Hopkins провели эксперимент на мышах с моделью Альцгеймера: животным вводили соединение NaGYY, содержащее сероводород. Уже через 12 недель мыши показали на 50% лучшие результаты в поведенческих и моторных тестах, чем те, которые не получали лечение.

Эти результаты свидетельствуют: некоторые проявления болезни Альцгеймера можно частично вернуть назад с помощью сероводорода — хотя пока неизвестно, будет ли это работать на людях.

Другими словами, тот резкий запах, которого так стыдятся женщины, может оказаться маленьким побочным эффектом механизма, поддерживающего здоровье мозга.

