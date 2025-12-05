Ученые бьют тревогу: солнечная супервспышка подняла радиацию до рекорда за 20 лет

Солнце / © NASA

В ноябре над Землей зафиксировали резкий рост радиационного фона — самый высокий почти за два десятилетия. Причиной стала мощная солнечная супервспышка, которая 11 ноября взорвалась из активного пятна AR4274 и выбросила в сторону нашей планеты поток высокоскоростных частиц.

Об этом сообщило издание Space.com.

По данным ученых, вспышка класса X5.1 стала самой интенсивной в 2025 году и единственной среди примерно двух десятков подобных событий, которая сопровождалась ускоренными протонами. Когда наземные сенсоры зафиксировали повышение радиации, исследователи подняли в стратосферу аэростаты, чтобы отследить изменения в атмосфере.

Выяснилось, что на высотах около 12 км — именно там летают коммерческие авиарейсы — уровень радиации на короткое время вырос в десять раз от естественного фона. Как отмечает исследователь космической погоды Бенджамин Клевер из Университета Суррея, такой уровень мог бы быть опасным для беременных женщин в случае длительного пребывания на борту — более 12 часов. Событие завершилось через 15 часов, но критически высокими были только первые два.

Такие всплески называют событиями на уровне земли (GLE). Они случаются редко — с 1940-х годов зафиксировано лишь 77 случаев. Скоростные протоны достигают атмосферы за считанные минуты и запускают каскад вторичных частиц, которые резко повышают радиационный фон. До сих пор ученые не могут предсказать, какая именно вспышка перерастет в GLE.

Несмотря на то, что ноябрьский GLE был умеренным по сравнению с рекордами прошлого, угрозы остаются значительными. Для сравнения: самый мощный зарегистрированный GLE произошел в 1956 году — его интенсивность была примерно в 60 раз выше.

Некоторые исследования свидетельствуют, что Солнце способно продуцировать и значительно более сильные вспышки. Радиоизотопный анализ колец деревьев показывает: возможны события, в тысячу раз более интенсивные, чем ноябрьская.

Радиационные потоки затрудняют работу авионики: за две недели до происшествия у JetBlue Airbus, пролетавшего над Флоридой, возникли неисправности — самолет резко потерял высоту, пассажиры получили травмы. Исследователи не исключают, что подобные инциденты могут повторяться, если энергичные частицы будут вызывать перебои в работе оборудования. Специалисты призывают авиакомпании установить на борту датчики радиации.

«У пилотов в кабине одновременно могут срабатывать различные сигнализации. Им, возможно, придется выключать и сбрасывать настройки различного оборудования. В худшем случае им, возможно, придется управлять самолетом вручную. Если вы находитесь в воздухе и все еще можете связаться с воздушным движением, вы можете спуститься на меньшую высоту или изменить свою широту. Но существует вероятность того, что пилоты не смогут разговаривать по радио и им придется выполнять все другие меры по уменьшению последствий, кроме этого», — отметил Клевер.

Напомним, ранее ученые рассказали, какими были бы реальные последствия, если яркость Солнца уменьшится на 1% за год и на 5% — за 20 лет. Хотя цифры кажутся небольшими, ученые предупреждают: в реальном мире такие изменения были бы смертельными для человечества.