Що подарувати на Святого Миколая 2025: найкращі ідеї під подушку для дітей та дорослих

День Святого Миколая — це початок зимової казки. Подарунки цього дня створюють особливу атмосферу, підтримують сімейні традиції, виховують доброту та приносять радість.

Святий Миколай

Святий Миколай / © unsplash.com

Для дорослих це свято нерідко перетворюється на справжнє мистецтво: що ж покласти під подушку, аби подарунок був небанальним, практичним і водночас викликав той самий «вау-ефект», але був без зайвих витрат? Подарунок на Миколая — це не просто річ, а частинка тієї святкової магії, уваги та тепла, якою ми обмінюємося з близькими.

ТСН.ua зібрав найкращі ідеї.

Як обрати подарунок правильно

Щоб не помилитися з вибором, варто врахувати кілька простих критеріїв:

  • вік та інтереси отримувача — подарунок має відповідати характеру людини;

  • користь та практичність — добре, коли річ потрібна, або приносить емоції;

  • бюджет — визначте ліміт, адже увага важливіша за вартість;

  • ефект сюрпризу — подарунок повинен викликати радість та захоплення.

Серед перевірених і традиційно популярних варіантів залишаються солодощі, особливо індивідуальна добірка улюблених смаколиків, шоколадки, печиво або пряники. Також актуальними є м’які іграшки та настільні ігри, зокрема пазли та конструктори, а для будь-якого віку підійдуть цікаві книжки. Гарним вибором стануть творчі набори для ліплення, малювання чи наукових експериментів.

Особливою популярністю користуються одяг та затишні речі, як-от шкарпетки, піжами або теплі аксесуари, що дарують комфорт узимку.

Для підлітків та сучасних дітей 2025 року особливим хітом стали герої з серії Italian Brainrot. Це ті самі кумедні персонажі — Балерина Капучина, Бомбардиро Крокодило, Тун Тун Сахур та інші.

Вони здобули популярність у TikTok і стали своєрідним символом покоління з особливим почуттям гумору. Така іграшка під подушкою не лише викличе сміх, а й потрапить точно у тренд, про який говоритимуть у школі чи компанії друзів.

Що подарувати дорослим

Якщо обираєте щось для дорослого — варто подумати про речі з теплом. Це може бути піжама, шарф чи вовняні шкарпетки, які асоціюються зі спокоєм і домашнім затишком. Подарунок може бути й більш практичним — термочашка для ранкової кави в дорозі, хороша книжка, ароматична свічка, кардхолдер, блокнот для планів або невеликий beauty-набір. Головне — щоб річ була не випадковою, а обрана з думкою про людину.

Чудовим рішенням стане подарунок-враження. Квитки в кіно, сертифікат на вечерю в улюбленому закладі, похід у SPA чи просто кава на двох — це нагадування, що тепло можна дарувати не лише речами, а й спільними моментами. Іноді саме такий подарунок цінується найбільше.

На Миколая немає неправильних подарунків. Є лише ті, які дарують увагу, усмішку та відчуття, що про тебе пам’ятають. Навіть маленький сюрприз під подушкою може перетворити зимовий ранок на казку — і для дитини, і для дорослого.

Нагадаємо, раніше ми писали, які найкращі дитячі книжки можна подарувати до Дня святого Миколая.

