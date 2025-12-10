Червона розмітка на дорогах: що означає для водіїв

Дорога / © Pixabay

В Іспанії стартували випробування нової дорожньої розмітки, яка може стати революційним рішенням для підвищення безпеки. Йдеться про яскраво-червону лінію, нанесену між подвійними суцільними смугами.

Про це пише MMR.

Пілотний проєкт запровадили на автомагістралі A-355 між Коїном і Марбельєю. Ця ділянка вважається однією з найнебезпечніших у країні.

Влада Андалусії вирішила посилити безпеку після серії ДТП, оскільки лише 2023 року на чотирикілометровому відрізку траси загинули десятеро людей, через що дорога отримала неофіційну назву «Дорога смерті».

За даними DGT (Головне управління дорожнього руху Іспанії), водії нерідко ігнорували стандартну білу розмітку. Тому яскравий червоний колір покликаний слугувати сильнішим попередженням.

Експерти зазначають, що червона лінія інстинктивно змушує водіїв пригальмовувати та уважніше контролювати траєкторію руху.

Наразі фахівці поки що не роблять остаточних висновків. Вони хочуть з’ясувати, чи працює колір сам собою, чи реакція водіїв пов’язана лише з новизною розмітки.

Пілотний проєкт супроводжується посиленими перевірками поліції на трасі A-355. Обгін на ділянках із подвійною суцільною, доповненою червоною лінією, суворо заборонений, а штрафи залишаються такими самими, як і за стандартне порушення цієї вимоги.

Місцева влада очікує, що нова розмітка допоможе знизити аварійність. У разі успіху технологію можуть розглянути для впровадження на інших небезпечних дорогах країни.

